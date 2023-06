Exfutbolista morado se manda como comentarista de partidos por televisión

Farlen (der.) tiene más de un año de experiencia comentando mejengas para medios de comunicación locales. Foto: Facebook

Lo que se inició como una prueba, terminó siendo un nuevo reto para el ex futbolista del Deportivo Saprissa y Municipal Pérez Zeledón, Farlen Ilama, quien desde hace varias semanas empezó a comentar partidos de ligas menores en FUTV.

Ilama analizó el encuentro entre Municipal Pérez Zeledón contra el Deportivo Saprissa por la ida en los octavos de final en la categoría U-20 en el Valle de El General, serie en la que los morados avanzaron y en este momento están disputando la final ante Alajuelense

Debido a los buenos comentarios que generó en la transmisión, La Teja lo buscó para conocer cómo le entró de lleno a esa nueva faceta desde el mes de mayo y confesó algunos detalles que pocos conocían.

“Yo trabajo con el Municipal Perez Zeledón y conozco a la gente que trabaja en el canal, me pidieron el favor de que les ayudara a comentar un partido de alto rendimiento que iba en vivo. Les respondí que sí, que con mucho gusto. Se dio ese día y les gustó, ahora cada vez que haya un partido de divisiones menores en el estadio y que ellos transmitan, yo les colaboraré con los comentarios, por qué es algo que me apasiona”, dijo.

El partido quedó 1-3 a favor de los morados y el exfutbolista se mostró contento porque muchas personas lo felicitaron.

“La transmisión generó bastante impacto, muchas personas se me han acercado por redes sociales a felicitarme. Yo estoy todo sorprendido, y muy contento de que la gento se olvida de uno y algo quedó en la retina de la afición”, agregó.

Debido a esa buena respuesta de la gente, FUTV le dijo que fuera su comentarista en los próximos partidos que programen de ligas menores en Pérez Zeledón, ante lo cual él se mostró muy feliz.

Aunque fue su primera vez comentando para una transmisión de televisión a nivel nacional, lo que muchos no saben es que desde hace más de un año analiza partidos para distintos medios de comunicación en el Valle de El General.

“Es parte del fútbol, del día a día, es bonito comentar y analizar los partidos. Hace como un año empezamos en esto porque un amigo me buscó para que le comentara en una radio local. Ahí tenía un poquitico de experiencia y ahora nos toca en televisión, ha sido una experiencia preciosa”, enfatizó.

Durante este proceso, ha aprendido muchas cosas y conforme ha avanzado el tiempo ha afinado detalles para poner su estilo.

“Es parte del rol que uno tiene, tal vez hay nombres que no se recuerdan bien, pero la zona donde se desplazan en la cancha, sus movimientos, uno maneja esos detalles y no cuesta tanto saber de lo que se está hablando porque uno ha vivido mucho en la cancha. A veces el vocabulario cuesta un poco, pero ahí los compañeros me van enseñando”, relató.

Uno de los aspectos que le ha cuadrado de este nuevo rol es que puede explicar con más detalle cómo los futbolistas más jóvenes se desenvuelven en la cancha y la gente le ha dicho que lo hace bien.

“Es algo muy bonito porque el conocimiento que llegué a adquirir se le transmite a la gente, algunos no conocen de algunas carajadas que pasan dentro del terreno de juego y uno sí puede explicar para que la afición las vaya entendiendo; sobre todo, en alto rendimiento, que son jugadores que aún están aprendiendo y en cualquier momento suben al primer equipo”, puntualizó.

Por el momento, Farlen comentará solo partidos en ligas menores, pero si le ofrecen otros encuentros como fútbol femenino, liga de ascenso o hasta primera división, no dudará en tirarse al agua.