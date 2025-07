Exgoleador e ídolo del Saprissa es el dedicado del Torneo de Copa 2025

Carlos Solano, exgoleador histórico del Saprissa es el dedicado del torneo de Copa 2025-2026. Facebook Unafut. (Facebook Unafut. /Facebook Unafut.)

Carlos Solano Fernández, el histórico exdelantero del fútbol nacional, será el gran homenajeado del Torneo de Copa 2025.

Este lunes, la Unafut informó que con esta dedicatoria, se reconoce la brillante trayectoria de Solano, quien escribió páginas doradas en equipos como Saprissa, Cartaginés, Ramonense y Sagrada Familia.

El turrialbeño se puso la camiseta durante 18 temporadas, entre 1969 y 1986 y anotó 221 tantos en nueve equipos distintos. Según el periodista Rodrigo Calvo, marcó 126 goles en el campeonato tico, 36 en Honduras, ocho en Guatemala, 32 en interclubes internacionales, 13 en torneos de Copa y seis en el seleccionado tico.

“El reconocimiento que hicieron este lunes fue muy lindo. Sinceramente, no soy de las personas que se echan flores arriba, pero siempre he esperado un reconocimiento de este tipo.

“Fui un jugador disciplinado, como dicen popularmente, soy una persona que cae bien; nunca tuve problemas con ningún exjugador, directivo ni nada por el estilo, tengo mucho acercamiento con Saprissa, jugué 13 años ahí y lo esperaba, porque tuve una linda trayectoria, dentro del montón de cosas que Dios me ha dado”, afirmó.

A lo largo de 18 temporadas anotó más de 200 goles. Facebook El Zar de las Estadísticas Gerardo Coto Cover Oficial. (Facebook El Zar de las Estadísticas Gerardo Coto Cover Oficial./Facebook El Zar de las Estadísticas Gerardo Coto Cover Oficial.)

Gran carrera

A sus 73 años, Solano agregó que disfrutó cada momento que compartió dentro de la cancha.

“A los 17 años llegué a Saprissa. Venir a San José siendo de Turrialba en ese entonces era muy difícil y me costó mucho. Eran épocas muy difíciles, entre jugar, estudiar y trabajar, y aun así logré salir adelante.

“Mi papá siempre me dijo que si me metía en algo, debía hacerlo para tratar de triunfar y uno debe trabajar para lograr nuestros sueños. Ricardo Saprissa me veía jugar a los 12 años y me siento privilegiado, porque cuántos niños desearían llegar a un equipo como Saprissa”, añadió.

Carlos es padre de 3 hijas y tiene dos nietas. Además, se graduó como profesor de educación física y siempre procuró que su enfoque fuera integral.

“Cuando colaboraba en escuelas de fútbol, para mí era fundamental que los alumnos, además de ser buenos profesionales, fueran buenas personas.

“Cuando jugaba al fútbol costaba mucho, no teníamos las facilidades que hay ahora y ahora, siento que a los futbolistas no se les exige tanto. En nuestro tiempo era difícil ser un futbolista profesional, Italia 90 cambió todo afortunadamente”, añadió el hexacampeón con Saprissa.

Alajuelense venció en la final del 2024 a Puntarenas, es bicampeón. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Nuevo formato

El homenaje a Solano fue la antesala para presentar el formato del torneo de Copa y las llaves de los enfrentamientos, con una novedad con relación al certamen pasado.

A diferencia de la edición 2024, en la que solo se jugó un partido, en esta ocasión, será con juegos de ida y vuelta en todas las fases.

Contará con la participación de los diez equipos de la primera división, ocho de segunda y dos de Linafa.

Se iniciará el 6 y 13 de agosto con los juegos de ida de la primera fase, y el 20 y 27 de agosto con la vuelta.

Luego habrá una segunda fase, unos cuartos de final, semifinales y final, esa sí a un único partido, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

Alajuelense es el bicampeón del torneo y, junto con Herediano, Saprissa y Cartaginés, entrará en acción hasta la fase de cuartos de final.

Es importante decir que las semifinales se jugarán en enero del 2026 y la gran final está pactada para el 29 de marzo del próximo año.

