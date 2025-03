Exgoleador histórico de San Carlos recordó cuando un accidente truncó su llegada al Saprissa

Mario Hernández, uno de los goleadores históricos de San Carlos recordó cuando un accidente truncó su llegada al Saprissa. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

Una de las leyendas del fútbol costarricense e ídolo indiscubitle en San Carlos recordó cuando un accidente le truncó la posibilidad de jugar con el Deportivo Saprissa.

Mario Hernández es, hasta el día de hoy, uno de los goleadores históricos de los Toros del norte, con 37 anotaciones y eso le abrió las puertas para jugar con los morados. La Teja habló con él a raíz del partido que juegan los sancarleños contra los morados este domingo a las 3 p. m.

Hernández, de 79 años, estuvo con San Carlos cuando llegó a la primera división en 1966 y debutó el 13 de abril de ese año, precisamente contra los morados en un partido que terminó 2-2.

A raíz de esas experiencias le preguntamos con cuál equipo va este domingo y nos contó, desde la comodidad de su casa, en Ciudad Quesada, que apoya a ambos equipos.

No es de ir al estadio, se tira los partidos desde la comodidad de su casa y recalcó que al fútbol de hoy en día le falta la fuerza que tenían algunos de sus compañeros.

"Veo al fútbol de hoy en día muy bajo, a veces siento que los jugadores no tienen ganas de jugar, no es tan atractivo como antes y sinceramente no creo que exjugadores como Edgar Zúñiga o Palomino Guillén pudieran estar hoy en la primera división, porque con sólo volver a ver al rival ya hay una amonestación.

“Cuando yo jugaba admiraba a Álvaro Murillo, del Saprissa y ahorita me gusta ver jugar a Mariano Torres, cómo toca el balón, cómo da los pases a gol, son muy efectivos y es un jugador que da mucho por el equipo, como lo hacíamos antes”, expresó.

Este domingo, don Mario estará atento a las acciones del juego en la Cueva, y cree que el juego finalizará con empate 1-1.

Hernández (segundo a la derecha, de pie) compartió camerino con sus hermanos. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

Aquel 29 de agosto

Don Mario sufrió un infarto en mayo del año pasado y de eso también conversamos.

“Me siento muy bien, estoy con mi familia y me estoy recuperando. Vivo con mi esposa Ana Julia, tengo tres hijos Mario, Carlos Andrés y María Marta y dos nietos, Andrés y Emiliano”, afirmó.

Hernández recordó el día en que se accidentó con su moto, poco tiempo después de llegar al Saprissa.

“En 1970 estaba desinscrito, por decirlo así, y estaba trabajando en el hospital de Guápiles, en el laboratorio clínico. Me llamaron para enviarme al hospital México y me llamaron para jugar con Saprissa, pero al poco tiempo me estrellé con una moto.

“El accidente fue el 29 de agosto de 1970, choqué contra un carro de carga y estuve varios días inconsciente, tuve varias fracturas y que retirarme a la fuerza. Sufrí un poco, pero seguí adelante, con mi trabajo, mi familia y con Saprissa sólo jugué un amitoso”, recordó.

Hernández y sus hermanos Guillermo y Edgar fueron los dedicados del Apertura 2018, por lo que lograron con San Carlos y dijo estar preocupado por la situación de los Toros.

“Me parece que falta un poco de organización, sinceramente, hace rato no voy al estadio, pero dicen que las finanzas del club no están bien y deseo que todo mejore por el bien del equipo”, afirmó.