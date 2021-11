Exjugador Benigno Guido está ilusionado por el regreso de Saprissa al Chorotega

Benigno Guido tuvo la oportunidad de jugar con Guanacasteca y con Saprissa. Cortesía.

Saprissa regresará al estadio Chorotega, este domingo, 17 años después para jugar contra Guanacasteca.

El duelo entre morados y guanacastecos, a las 3 p. m., será el primero entre ambos en la pampa desde que la ADG volvió a la máxima categoría, por lo que buscamos a Benigno Guido, exjugador de los dos equipos para ver cómo vive los días previos a este mejengón.

El exdefensor afirmó que el partido ha sido tema de conversación a lo largo de la semana y aunque no podrá ir al estadio, porque actualmente trabaja y vive en San Carlos, apoyará con todo a la ADG.

“Este partido es bastante atractivo, porque se juega contra un equipo grande, ganador y que en cualquier terreno siempre busca la victoria. El guanacasteco está ilusionado, porque luego de tantos años de no estar en primera volverá a jugar contra Saprissa en casa”, destacó.

Guido está casado, desde hace 31 años, con doña María Eugenia Rodríguez, una nicoyana de cepa, así que por las venas de sus hijos y nietos corre sangre guanacasteca.

“Mis hijos y nietos tienen la camisa de la ADG, de hecho mi hijo Josué también es saprissista, pero usará una camisa que tuve en mi etapa de jugador. Todos sabemos que el equipo está en una posición incómoda, pero el resultado contra Jicaral (2-2) les cambió la mentalidad. Tengo sobrinos que también están listos para la mejenga.

“Tengo un grupo de Whatsapp con excompañeros de colegio y todos son de Guanacaste y están deseando que el equipo saque la tarea ante Saprissa. Son aficionados fieles que apoyan al club en las buenas y en las malas”, expresó.

Para el exdefensor, el juego podría finalizar o 1-1 o con victoria para la ADG, con gol de Anthony Contreras.

“Sin duda alguna será un partidazo, hay una motivación porque se le querrá ganar a un equipo grande. Guanacasteca empezó muy entusiasta hasta que le reconocieron el juego y han habido muchos cambios que le pasaron factura”, dijo.

Josué, hijo de Benigno Guido usará la chema con la que jugó su tata. Cortesía.

Ambientazo pampero

A Guido lo que más le gustan de este tipo de partidos es que le recuerdan cuando él era uno de los protagonistas.

“Recuerdo cuando visitábamos el Chorotega a reventar, con la gente vendiendo camisas, la algarabía, las radios locales haciendo alusión al partido y todo el ambiente alrededor.

“En Guanacaste hay muchos morados, pero también apoyan a la ADG y es lindo escuchar la música guanacasteca. Sé que el domingo no habrá tanta gente, pero sé que quienes lleguen al estadio le pondrán todo el sentimiento y le deseo lo mejor al equipo”, expresó.

Benigno compartió una anécdota de sus tiempos como jugador.

“Cuando se hizo mi traspaso a Saprissa fue toda una odisea y en algún momento un directivo me dijo que era patrimonio guanacasteco. Una vez que fui a jugar con Saprissa mis excompañeros me felicitaron, porque gracias a eso se les pudo pagar parte de los salarios”, relató.

El exjugador expresó que cada vez que visitó la pampa fue bien recibido por los aficionados y que nunca hubo un reclamo, una chiflada o palabrotas en su contra.

“La primera vez que fui estaba nervioso, por la reacción de la gente, pero hasta el día de hoy, cuando voy a Guanacaste, la gente me recibe de buena forma”.

Las sobrinas de Benigno Guido están listas para apoyar a la ADG. De izquierda a derecha: Ema, Jimena y Camila. Cortesía.

La humedad

Benigno le recordó a los morados que el clima les puede pasar factura.

“Es complicado para un equipo que no está acostumbrado a este tipo de clima. Muchos creen que a las tres de la tarde del domingo el clima no será tan pesado, pero qué va, el calor es tremendo y si un jugador no está acostumbrado a esas condiciones, el partido le puede costar.

“La cancha del Chorotega es muy grande y estoy seguro de que los guanacastecos de todo el país estarán pendientes del partido”, añadió.