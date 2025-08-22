Deportes

Exjugador de Alajuelense Austin Berry no se cambia por nadie y comparte motivo de su felicidad

El exjugador de Alajuelense Austin Berry pasa por un gran momento a nivel personal

Por Yenci Aguilar Arroyo
Kiki Berry entregó a su papá Austin Berry quien se casó este jueves a 10 años de haberse divorciado de Glenda Peraza
Austin Berry está que no se cambia por nadie y mostró que pasa un gran momento con su familia. Instagram Kiki Berry. (Instagram)

El exjugador de Alajuelense Austin Berry está que no se cambia por nadie, debido a un hermoso momento que vive a nivel personal.

A través de sus redes sociales, Berry reveló que dos de sus hijas se reencontraron, después de más de cinco años de estar separadas. Una de sus hijas, Camila, vive en Estados Unidos y su hermana Kiki la fue a visitar.

“Qué bendición ver a mis dos hijas juntas, qué alegría que Kiki (Kianny) pudo conocer a su sobrino; pronto también lo voy a tener en mis brazos”, añadió el exfutbolista.

Su hija Kiki también contó que está en Gringolandia, para conocer a Lucas, su sobrinito y está superemocionada por volver a ver a su hermana.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

