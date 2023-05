Exjugador de Alajuelense confiesa que sus comentarios en redes sociales le han generado broncas

Carlos Hernández dijo que se ha llevado uno que otro colerón, pero nada del otro mundo. (José Cordero)

Carlos Hernández es uno de los exjugadores de Alajuelense que más usan las redes sociales para comentar el rendimiento de los rojinegros y sus publicaciones generan un revuelo entre los aficionados.

Y en una entrevista a La Teja, confesó cómo le ha ido hasta el momento en ese tema.

El Zorro aprovechó que estaba en la presentación de un nuevo torneo de fútbol 7 para contar cómo ha sido esa faceta, donde la mayoría de comentarios los hace desde su perfil en Twitter y normalmente diciendo las cosas sin anestesia.

“Seré honesto, a veces por ser muy sincero me he comido mis broncas, pero tengo esa particularidad de ser directo, decir las cosas como son, lo manejo tranquilo. He dicho las cosas que uno ve, muchos las aceptan, otros no, esto es parte del fútbol y no a todos se les cae bien”, confesó.

Pese que no quiso ahondar con quién ha tenido choques por sus comentarios futboleros, dice que todos han terminado en buenos términos.

LEA MÁS: Municipal Grecia ficha experimentado delantero de la Liga de Ascenso

Los comentarios de Hernández no son nada suavecitos (igualitos a sus potentes remates cuando era jugador), van de frente y puntualizan aspectos como la mentalidad del camerino y las estrategias del cuerpo técnico, ahí es donde se genera el polvorín en su perfil, porque los aficionados responden y hasta se ven buenos debates.

Como el pasado 10 de mayo, que Carlos hizo un tuit tirándole a los jugadores que entraron de cambio en el partido de vuelta en las semifinales ante Cartaginés.

“Una vez más la LIGA sin banca, jugadores de equipo pequeño, entran como si no se dieran cuenta lo que se están jugando, un segundo tiempo malísimo y dejando dudas, que increíble”, apuntó.

Un seguidor le cuestionó que si entonces cuando la Liga había goleado al cuadro brumoso en la primera vuelta también era equipo pequeño y el Zorro respondió: “Hay que leer y entender el tweet, amigo, y estamos en otras circunstancias e instancias donde el equipo siempre peca”.

Eso sí, también escribe cuando el club hace un buen brete en la cancha, como cuando el cuadro erizo selló su pase a la final.

“ASÍ como critiqué los cambios el partido pasado, hoy muy buena lectura y actitud de todos, esa es la LIGA que todos queremos, con garra”, agregó.