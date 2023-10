Exjugador de Herediano fue dirigido por Gustavo Alfaro y habló maravillas de él

Gustavo Alfaro entre los equipos que ha dirigido en su carrera ha sido el Boca Juniors de Argentina.

El exfutbolista Diego País es bien conocido por su paso por Pérez Zeledón, Cartaginés y Herediano y ahora por sus comentarios en el programa Fútbol Al Día de Multimedios, pero pocos saben que él fue dirigido por Gustavo Alfaro, el técnico que está a una firma de dirigir a la Selección de Costa Rica.

Alfaro tuvo en sus filas a País cuando estuvo al mando del club Olimpo en Argentina.

En La Teja nos dimos cuenta de ese detallazo y lo buscamos para que nos hablara de esa experiencia y de paso contara lo que nos toparemos con el estratega si asume a la Tricolor y nos confesó que revivió grandes recuerdos.

Pais fue parte del plantel de Olimpo cuando llegó Alfaro en el año 2001 para ascenderlos de la Primera B (segunda división) a la máxima categoría y explicó cómo con la primera charla bastó para motivar a los muchachos a creérsela.

“En la primera reunión me dije ‘loco, ¿quién es este muchacho?’, en casi 45 minutos de charla mostró un verbo que en ese momento cuando tenia 24 años no había tenido ningún técnico que me hablara así y empecé a ver cómo trabajaba.

“Es un tipo que potencia a sus jugadores, en esa época lo hizo con nosotros, nos daba una confianza impresionante, era diferente, de hecho, Olimpo lo trajo para ascender y en el primer torneo lo logró.

“Un tipo que trabaja mucho, convence al jugador de su idea y lo que quiere, le explica sus objetivos, detalla cómo quiere que se comporte el jugador, es una persona con la que se puede hablar sin problema y es un apasionado”, detalló.

De hecho, nunca se imaginó que Alfaro llegaría a Tiquicia.

“Al principio cuando hablábamos sobre las posibilidades del nuevo cuerpo técnico de la selección, se mencionaba a Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro, yo dije que era una utopía por lo económico, al principio no me lo creía, pero después me puse muy contento con su llegada porque sé que le vendrá bien a la Tricolor y a esta nueva camada.

“Me rememoró en esos años y me ilusioné muchísimo, quiero que los muchachos también vivan eso, que él les pueda sacar su máximo potencial como lo hizo en Arsenal cuando ganó la Copa Sudamericana o en Ecuador que los llevó al Mundial Qatar 2022”, agregó.

Hasta nos contó que hace poco lo contactó por WhatsApp para saber si aún se acordaba de él y recibió una gran sorpresa.

“El otro día le mandé un mensaje para ver si se acordaba de mí y me respondió ‘claro, Diego, ¿cómo no?’, me dijo que cualquier cosa pronto nos pondríamos en contacto para charlar, pero que por el momento no se podía pronunciar sobre el tema de su llegada a la Sele”, cerró.

País espera que las cosas a Alfaro le salgan bien como en sus tiempos con Olimpo y el tiempo sea su mejor aliado para que los resultados se muestren en la cancha.

Gustavo Alfaro en su última experiencia como técnico dirigió a la Selección de Ecuador en el mundial Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

Desde muy temprano

La noticia sobre la confirmación de la llegada de Gustavo Alfaro a la Tricolor empezó a sonar en las redes sociales desde minutos antes de las 9:30 p. m. del jueves hora tica, 12:30 a. m. del viernes en Argentina, cuando los periodistas Nicolás Bozza de radio La Red y Martín Arévalo de ESPN publicaron en sus cuentas de X (antes Twitter) que el trato estaba cerrado.

A los pocos minutos en el programa TNT Sports en la emisora CNN Radio lo anunciaron com bombos y platillos.

“00:38 de este día viernes, no tiene nada que ver con el fútbol nuestro de cada día, es algo que venimos contando, se cerró lo de Gustavo Alfaro a Costa Rica, me confirmaron que la conversación ya estaba avanzada y ya habría punto en común entre el técnico y los dirigentes”, contaron en el programa radial.

Se espera que en el transcurso del fin de semana se firmen los respectivos contratos y la federación anuncie el ligamen lo más pronto posible, lo que se maneja es que el técnico estará hasta el final de la eliminatoria del mundial 2026 en Norteamérica, con opción a extenderlo por más tiempo si logra el boleto mundialista.

Llegaría con su staff de seis personas, conformado por los asistentes Carlos González y Claudio Cristofanelli; Alejandro Manograsso como analista de video, Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz como preparadores físicos, y Diego Carranza sería el preparador de porteros. Además tendrá un asistente técnico más costarricense asignado por la federación.