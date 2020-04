En el Verano 2016 yo ayudé a que Carmelita no descendiera, en ese momento estaba a préstamo porque le pertenecía a Liga y yo quería volver al equipo. Me dijeron que no se podía porque ya estaban llenos, eso a mí me dolió. Don Raúl Pinto me ayudó a finiquitar el contrato como en junio de ese año y en julio me vine a jugar aquí para un equipo que se llama Pittsburgh Riverhounds, ahí estuve un año y desde el 2017 juego para el Arizona FC.