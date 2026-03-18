Exjugador de los Lakers y All Stars de la NBA será invitado especial en juego de estrellas tico

El fin de semana del 1.° de mayo, el público tico podrá estar muy cerca de una recordada estrella de la NBA durante los 90, el exjugador de Los Ángeles Lakers, Cedric Ceballos, quien visitará el país traído por la Liga Superior de Baloncesto (LSB).

La máxima categoría del basquet tico busca dar un salto de calidad y atraer al público con iniciativas nunca antes vistas en Costa Rica, por lo que la realización de un fin de semana de estrellas es uno de los pasos importantes en esa dirección.

Cedric Ceballos jugó para Los Ángeles Lakers en la NBA durante los 90. (Cortesía LSP/Cortesía LSP)

El 1.° y 2 de mayo se realizará el Fin de semana de las estrellas en Costa Rica y contará con la presencia de tres o cuatro exbasquetbolistas de la NBA, uno de ellos Ceballos, recordado exjugador del cuadro angelino, Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Miami Heat.

Ceballos sabe muy bien lo que es un fin de semana de estrellas; en 1992 fue campeón del torneo de hundimientos de la NBA y en 1995 fue designado como All-Star.

Además de enfrentar a los mejores de la época como Michael Jordan, Ice, como le apodaban, compartió los primeros años de carrera junto con Kobe Bryant en los Lakers, de quien además era primo segundo.

Cedric Ceballos compitió ante leyedas de la NBA como Michael Jordan durante los 90. (Cortesía LSP/Cortesía LSP)

Royrán Arias, presidente de la LSB, nos explicó que movimientos como estos son ideas para hacer crecer la Liga y conseguir el interés no solo de los amantes del baloncesto, sino que sea un producto de calidad para el público en general.

“Nuestra meta es clara: posicionar el baloncesto nacional con un evento de clase internacional. Con este despliegue de producción, hospitalidad y talento, estamos demostrando que Costa Rica está lista para grandes eventos deportivos de impacto social.

“Tener a un jugador como Cedric Ceballos o como los ex NBA que nos van a acompañar es una oportunidad que no podemos desaprovechar para posicionarnos y demostrar qué podemos hacer, que estamos para eventos grandes. Aliarnos al mejor baloncesto del mundo nos da mucha visibilidad”, explicó Arias.Las sorpresas no quedan ahí, porque además de traer a exjugadores de la NBA, también contarán con artistas internacionales de renombre que aún no pueden confirmar, pero que ya tendría amarrados para venir como parte de lo que esperan sea una gran fiesta.

Habrá además un partido de celebridades en el que figuras de la farándula tica se pondrán las tenis y jugarán al baloncesto.

Por su parte, Julián Villalta, director de comunicación y marketing de la LSP, fue claro en que el show que darán el fin de semana será algo inédito para el deporte en la historia tica.

“Van a poder compartir con todas las estrellas en diversas actividades porque es todo un fin de semana, desde viernes y un sábado que estaremos todo el día. La gente tendrá comida, clínicas de baloncesto, firma de autógrafos, que la gente vea que estamos generando un punto de partida con el baloncesto y la importancia que tiene”, añadió.

La sede del evento está por confirmarse, al igual que el precio y la venta de las entradas, las cuales se darán a conocer muy pronto.