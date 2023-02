Exjugador de Saprissa le tira a las esposas y novias de jugadores

Benjamín Mayorga es de los que no se guardan lo que piensan. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El exjugador Benjamín Mayorga le tiró con todo a las esposas y novias de los jugadores que en los últimos días han salido a hacer comentarios sobre la situación de sus parejas en sus equipos.

Mincho participó en el programa Contragolpe y afirmó que deben ser los propios futbolistas los que resuelvan los problemas que tienen con sus entrenadores.

¿Jugaría Ulises en Alajuelense? Esto respondió el volante del Saprissa

“Estamos en una época diferente, yo me pongo a reír porque hay jugadores que tienen que llegar a defenderlos y, perdonen la expresión, como si no tuvieran (hace señas de testículos) para que el jugador vaya a hablar con el entrenador y preguntarle por qué no lo pone. Usted me va a dar la oportunidad cuando esté al 100 por ciento.

“No tiene que ser mi esposa, mi novia, más bien eso afea el espectáculo como tal”, dijo.

Mayorga recordó cuando el exentrenador checo Josef Bouska lo dejó 17 fechas sin jugar en el Saprissa.

“Yo fui a hablar con él y le dije: ‘Yo sé que usted y yo nos llevamos bien, usted es de Checoslovaquia y yo de Talamanca, yo soy saprissista y usted es el entrenador, necesito que me dé la oportunidad’. Los muchachos me apoyaron y jugué desde la fecha 18 hasta que terminó el torneo. Ese día, me dio la mano y me dijo: ‘Lo felicito’.

“Esta es una generación muy engañosa”, recalcó.