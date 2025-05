Exjugador de Saprissa revivió el momento en el que el club vio las semifinales por televisión

El exjugador del Saprissa Luis Diego Cordero recordó cuando el equipo quedó fuera de las semifinales, en el 2010. Archivo. ( Archivo., Archivo./Archivo.)

El Deportivo Saprissa está a las puertas de protagonizar un nuevo papelón este miércoles en caso de que quede fuera de las semifinales del Clausura 2025.

Los morados dependen de un milagro para avanzar a la siguiente fase del campeonato y si no lo logran, revivirán lo ocurrido en el Invierno 2010, cuando el Sapri, dirigido por Roy Myers no solo se quedó en el camino, sino que, además, cerró el torneo en la posición 11, con apenas 16 puntos.

El exvolante Luis Diego Cordero, quien defendía los colores de la “S” en ese entonces recordó lo que pasó cuando el club quedó eliminado y para él, no hubo chance de sentir dolor, porque rápidamente tuvo que trabajar para el torneo venidero.

“En Saprissa nunca se espera que pase eso, porque es un equipo grande, uno trabaja para llegar a las semifinales y conseguir el título y quedar fuera fue devastador, a nivel económico también se pierde mucho y hubo momentos de tensión, porque hubo varios señalados.

Roy Myers era el técnico del Sapri cuando el equipo quedó fuera de las semifinales. Saprissa. (Jose David Murillo)

“Cuando un equipo gana, ganan todos, pero cuando pierde es más fuerte y sobre todo en un torneo en donde ni siquiera se clasificó, todo fue más complicado”, comentó el exjugador.

Para clasificar, el Sapri necesita que Puntarenas empate o pierda ante Santa Ana y que Cartaginés caiga contra Sporting.

Un papelón más. Si Saprissa no avanza a las semifinales, se le sumaría un nuevo fracaso que incluye la eliminación en Concahampions, con el Vancouver Whitecaps, la final del Apertura 2024 y la derrota del torneo de Copa, ante Santos.

Un golpe gigante

Meses antes del ridículo morado, el Monstruo se había proclamado campeón del Verano 2010, su título 29 en la historia, y en ese entonces, Luis Diego compartía camerino con jugadores como Víctor Bolívar, Josué Martínez, Jairo Arrieta y Juan Bustos Golobio.

De aquel equipo se mantienen en el Monstruo el defensor Kendall Waston y el volante David Guzmán.

En ese entonces, se integraron dos grupos y los morados estaban en el A, con Barrio México, Cartaginés, Pérez Zeledón, Puntarenas y Limón. En el B estaban Alajuelense, Herediano, San Carlos, Brujas, Santos y la UCR.

El conocido Rasta contó que luego de ser eliminados, hubo una encerrona bastante fuerte y hasta los miembros de La Ultra buscaron una respuesta de los jugadores.

Saprissa enfrenta a Pérez Zeledón este miércoles, a las 8 p.m. John Durán (JOHN DURAN)

“Me acuerdo que los capitanes (Víctor Cordero y Wálter Centeno) salieron a hablar con ellos, yo era muy joven, nunca había pasado algo así y era triste, porque las familias dependían de eso, siempre Saprissa llegaba a las semifinales y veníamos de un torneo de ser campeones.

“Como era joven no recaía tanto el peso sobre mi persona, no te buscaba la prensa, no había señalamientos, era más sobre otros jugadores más experimentados, creo que por eso no lo asimilé tan mal”, comentó.

¿Cuánto tiempo le tomó superar la derrota?

“Honestamente, en Saprissa no hay tiempo para nada de eso, puede sonar trillado, pero en Saprissa te enseñar a tener mentalidad ganadora y esto fue un golpe gigante, porque siempre hay que rendir y sinceramente, yo no pensaba si iba a quedarme fuera del equipo o no.

“No hubo mucho tiempo de procesar las cosas, porque luego llegó Juan Manuel Álvarez, un técnico mexicano, no hubo tiempo para los lamentos, quedamos eliminados, nos dan unos días de vacaciones y rápido hay que pensar en lo que se viene”, recordó.

Cordero contó que después del Verano 2010 no volvió a ganar una copa con la “S” y se fue del club, tres años después sin volver a ser campeón.

Saprissa protagonizó un completo papelón en el 2010. Archivo. (Carlos Borbon)

“Con el nuevo entrenador me fue bien, me dio continuidad, pero eran tiempos complicados. Luego llegó Alexandre Guimaraes, fue mi mejor época en el club y pasaron otros entrenadores, como Daniel Casas y Rónald Gónzalez, pero el club estaba en un bache, no era un buen momento a nivel deportivo”, sentenció.

A Luis Diego se le hizo la pregunta del millón, ¿cree que Saprissa va a clasificar?

“Obviamente como morado, espero y confío en que clasifiquen, pero lo veo complicado, a veces pasa que todo se acomoda y logran pasar; pero tiene que ir a Pérez Zeledón y será un partido difícil”, afirmó.