Exjugador de Saprissa se convierte en el refuerzo estrella de un equipo europeo

Uno de los refuerzos más criticados de los últimos tiempos del Deportivo Saprissa, se ha convertido en el fichaje estrella de un equipo de la Primera Federación de España, o sea, la tercera división.

Sabín Merino buscará protagonismo en la tercera división de España. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Se trata de Sabín Merino, delantero que acaba de ser presentado por el Barakaldo CF, según una información del diario AS.

“El exleón, de 33 años, delantero de calidad y desborde, de 1′87, pasó por el Athletic antes de transitar por Leganés, Deportivo, Real Zaragoza, Atlético San Luis, y Racing de Ferrol y en el famoso Deportivo Saprissa de Costa Rica como última escala desde el pasado mes de diciembre. 338 partidos oficiales y 54 goles a lo largo de su carrera le contemplan", dice la noticia.

Y lo adornan con: “ha protagonizado el refuerzo más impactante del fútbol vizcaíno”.

La nota la firma el periodista Javier Beltrán y afirma que el delantero regresa a España, libre y con la convicción de demostrar por qué jugó en el Athletic de Bilbao.

“En el Barakaldo se une al míster, Imanol de la Sota, y al director deportivo, Joseba Núñez, ambos con pasado también en la factoría rojiblanca”, dice el medio.

Sabín Merno vuelve al fútbol de España. (Instagram/Instagram)

El medio dice que Merino disputó tres temporadas con el Athletic en Primera, con 75 encuentros. El año de su debut participó en 38 encuentros, incluyendo 22 de LaLiga, 8 de Europa League, marcando gol al Olympique de Marsella, 4 de Copa del Rey y uno de Supercopa de España, donde se proclamó campeón.

En Saprissa solo marcó un gol, en su debut, en un clásico ante Alajuelense, que significó un agónico empate a un gol. Luego, pasó sin pena ni gloria y llegó a un acuerdo con Saprissa para finiquitar el contrato.

Una nueva oportunidad del español, quien no dejó buenos recuerdos en su paso por el club más ganador de Costa Rica.