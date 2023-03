Exjugador de Saprissa tocó fondo, pero ahora disfruta de una nueva oportunidad en el fútbol

El volante Johan Bonilla, del Municipal Grecia disfruta la nueva oportunidad que le está dando el fútbol. Instagram.

Hace tres años, el volante del Municipal Grecia, Johan Bonilla tocó fondo por lo que decidió hacer una pausa en su carrera, incluso pensó en no jugar más al fútbol, pero recapacitó y volvió con más fuerzas a las canchas.

El muchacho, de 26 años y vecino de San Sebastián, creyó que con solo el talento era suficiente para desarrollarse como futbolista, pero poco a poco se dio cuenta de que tenía que hacer algo más y gracias a los consejos y de su familia y de amigos, como Alonso Solís, logró levantarse.

Johan, quien se formó en las ligas menores del Saprissa, empezó este torneo con el pie derecho y llevaba cuatro tantos, sin embargo, se lesionó en la fecha 8 y tuvo que hacer una pausa. Ahora, el futbolista espera retomar el ritmo para reecontrarse con el gol.

Aprendiendo

- ¿Cómo vive esta nueva etapa en el Municipal Grecia?

Muy contento, ha sido difícil para mí mantenerme en primera división, hubo un momento de mi vida en el que tuve que tomar decisiones y tener otras actitudes, para hacer cosas que no había hecho, todo resultó mejor y me encuentro en un club de primera división, me ha ido muy bien, estoy muy feliz.

- ¿Qué tuvo que valorar para continuar?

Creo que las cosas se me dieron muy rápido cuando era muy joven, las ligas menores las hice en Saprissa, tuve un paso corto por Brujas y Alajuelense, pero me críe en Saprissa. A los 14 años tuve una oportunidad para salir del país, estuve en Qatar y a los 16 años en el Valencia y creí que lo tenía todo, que lo había logrado todo, que las cosas iban a ser más fáciles cuando volviera y no fue así, porque se necesitaba algo más que talento, necesitaba el sacrificio que todo el mundo dice. Llegué a entender que hay que esforzarse, que Dios premia el esfuerzo y antes no lo hacía, porque creía que lo tenía todo, me costó madurar en ese aspecto y eso me llevó a tomar la decisión de retirarme, pero dos años después tomé la decisión de cambiar esas actitudes y pensamientos para ver qué pasaba.

El volante lleva 4 goles en el campeonato. Instagram.

- ¿En qué momento tocó fondo?

En el 2018 tomé la decisión de no jugar más, empecé a trabajar en Amazon, me gustaba mucho, me sentía cómodo, no pensaba en el fútbol.

Uno de mis amigos, Alonso Solís tenía un equipo en tercera división y me llamó porque le faltaba un jugador, no sentía ganas de jugar, pero cuando volví a pisar la cancha me sentí bien y Alonso me dijo que no fuera tan baboso, por las condiciones que tenía y que había cosas por trabajar y que si entrenábamos una vez, yo debía hacerlo dos veces y hoy por eso estoy acá.

- ¿Quiénes le hicieron ver que tenía que cambiar?

Tengo el privilegio de tener a mucha gente alrededor que son de fútbol, tengo amigos cercanos de mi papá que me aconsejaron y en ese momento no le tomaba importancia, porque en esos años jugaba bien, por el talento que tengo, pero a ese esfuerzo que nombraban, no le tomaba tanta importancia. Mi papá siempre me hacía ver que podía tener la posibilidad de jugar en primera y lograr muchas cosas.

- ¿Cómo lo apoyó Alonso Solís?

Es como un papá para mí, lo admiraba mucho como jugador y tenemos una relación muy cercana, desde hace más de 20 años. Me llevo muy bien con él.

Cuando él me vio jugar decía que se veía en mí, por la forma de jugar, ambos somos zurdos y después de ahí tuvimos esa relación que con el paso de los años se ha convertido en un amigo, un hermano y eso me ha favorecido porque es una persona a la que le hago caso.