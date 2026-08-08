Exjugador de Saprissa y Alajuelense sorprende al anunciar su retiro

Bryan Oviedo jugó dos mundiales con la Selección de Costa Rica. (GLYN KIRK/AFP)

El futbolista costarricense Bryan Oviedo confirmó este sábado por la tarde que puso punto final a su carrera como jugador profesional.

Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, el lateral de 36 años comentó que llegó el momento de poner punto final a su andar en el balompié.

“Lo que todo inició como un sueño de niño, en mi pueblo San Isidro de Peñas Blancas de San Ramón, poco a poco con mucho esfuerzo, sacrificio y perseverancia, tanto mía como de mis de mis padres y hermanas se fue convirtiendo en realidad.

“Cumplí mi sueño de niño al ser futbolista profesional y vivir momentos inolvidables en grandes clubes que me ayudaron a crecer como futbolista y persona”, indicó,

En Costa Rica, Oviedo jugó para Saprissa, Alajuelense y San Carlos, mientras que en el extranjero destacó en equipos de la Premier League de Inglaterra con el Everton y Sunderland, además de militar en Dinamarca, Noruega y Estados Unidos.

“Hoy ha llegado el día de poner punto final a a este hermoso viaje como futbolista, muchas gracias a todos los entrenadores, compañeros, amigos y famiilia que estuvieron siempre a mi lado”, finalizó.

El Gallo, como le apodaban al zaguero, además disputó el mundial de Rusia 2018 y el de Catar 2022 con la Selección de Costa Rica.