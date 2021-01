“Estamos en momentos de pandemia, no podemos hacer mucho loco. Prefiero no abrir para no irrespetar los protocolos, nadie va a respetar el aforo, la gente se querrá abrazar, va a ser una locura, entonces prefiero perder la venta, pero estar tranquilo de que no se expondrá la seguridad de mi familia, la de los colaboradores ni la de los clientes”, aseguró.