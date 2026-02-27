Exjugador del Cartaginés se queda sin equipo a mitad del torneo por bajo rendimiento

Un exjugador del Cartaginés se quedó sin equipo a mitad del torneo de Clausura, por bajo rendimiento.

Este miércoles, se dio a conocer que el costarricense Jostin Daly no seguirá en el Antigua de Guatemala y fue el asistente técnico del club, Juan Carlos Araujo quien explicó por qué el tico fue cesado a mitad del campeonato chapín.

A finales del año pasado, Daly, de 27 años, consiguió el título del Apertura 2025, con el equipo guatemalteco.

Jostin Daly quedó fuera del Antigua de Guatemala, por bajo rendimiento.

Las razones de la salida de Jostin Daly

Esto dijo el asistente técnico del Antigua, al justificar la salida de Daly, quien tuvo poca participación en el presente certamen.

“Fue una decisión que se tomó en conjunto y muchas veces pasa cuando los resultados no se dan. Se toman esas decisiones y hay que seguir adelante. Sí, están fuera del plantel”, expresó.

Jostin, quien llegó al cuadro guatemalteco a mediados del año pasado participó en 23 compromisos y registró 733 minutos, anotando en dos ocasiones.

La última vez que jugó con su equipo fue el 27 de agosto del año pasado, en el encuentro ante Alajuelense, por la Copa Centroamericana.

En este momento, el Antigua está en la novena posición, con 9 puntos, luego de 9 jornadas.