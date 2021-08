Exjugador Jewison Bennett sobre debut y gol de su hijo: “Fue un momento mágico”

Bennett sumó minutos en la Copa Bicentenario contra Cartaginés. Rafael Pacheco. Bennett sumó minutos en la Copa Bicentenario contra Cartaginés. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Jewison Bennett, la joven promesa del Herediano, tuvo un debut soñado el domingo anterior contra Jicaral.

El delantero de 17 años entró de cambio al 45′ y tan solo cuatro minutos después hizo el primer tanto para los florenses (El Team terminó perdiendo 3-2).

Su papá, el exjugador y entrenador de las divisiones menores del cuadro florense, Jewison Bennett, estaba en la cancha, cerquita de él, viendo ese zurdazo que se fue al fondo de las redes.

Obviamente no pudo contenerse: lo gritó a más no poder, quiso llorar, pero pudo más el deseo de festejarlo como nunca.

“Fue un momento mágico, que él tuviera la oportunidad, que tuviera el chance de anotar. Como decimos, fue el debut soñado. Es motivante para uno, es un sueño y gracias a Dios se hizo realidad”, dijo el orgulloso tata este lunes.

Bennett dice que su retoño lo está superando a su corta edad, pero que debe seguir trabajando si quiere ser un jugador destacado.

Orgulloso

- ¿Cómo se sintió al ver a Jewison debutar en primera división?

Hay que darle gracias a Dios, es una alegría para nosotros. Para uno como papá y para la familia en general es una alegría que él esté cumpliendo su sueño.

No ha sido fácil, ha pasado por situaciones que, al igual que otros jugadores, ha enfrentado. Él ha trabajado duro, se ha esforzado, nunca ha desmayado, sigue aprendiendo, va paso a paso, aprovechado cada minuto que le dan y trata de hacer las cosas bien.

Siempre con los pies en la tierra, aprendiendo y teniendo metas.

- ¿Qué tipo de situaciones ha enfrentado a su corta edad?

Lo digo en el sentido de recibir una oportunidad con un equipo grande, no es tan fácil y menos en un equipo que tiene buenos jugadores. La competencia siempre es muy alta, debe competir con jugadores de selecciones nacionales.

Esa es la parte que no ha sido fácil, ha tenido que luchar y sigue luchado porque esto recién empieza, sabemos que el camino será difícil, pero le digo a él que tiene que seguir aprendiendo, esforzarse, él la tiene clara, sabe que va paso a paso.

“Uno como futbolista profesional debe mejorar todos los días, hay detalles, cosas que uno piensa que están bien, pero que deben trabajarse. Eso hacen los futbolistas de élite, son muy competitivos, porque quieren mejorar siempre”, Jewison Bennette padre.

- ¿Cuáles cualidades ve en Jewison?

Es un jugador bastante potente, hábil, es inteligente a la hora de jugar, de definir en el campo.

- ¿Y en qué cree que debe mejorar?

Uno como futbolista profesional debe mejorar todos los días, hay detalles, cosas que uno piensa que están bien, pero que deben trabajarse. Eso hacen los futbolistas de élite, son muy competitivos, porque quieren mejorar siempre.

- ¿Cómo tomó las buenas palabras del seleccionador Luis Fernando Suárez hacia su hijo?

Obviamente me sentí contento, muy motivado con las palabras del técnico. Es un entrenador mundialista y Jewison no es el primer jugador joven que ha proyectado a nivel internacional. Esas palabras te motivan y te dan la confianza de que se están haciendo las cosas bien.

- ¿Se imaginaba que debutaría el domingo con gol?

Eso lo sueña cualquier papá, cualquier entrenador, pero uno no sabe si pasará. Se lo puede imaginar, decir ‘ojalá le quedara alguna y que anote’, pero no te voy a decir que yo sabía que iba a meter ese gol.

Él llegó a aportarle al equipo y sus compañeros lo acuerparon, los jugadores de experiencia le dieron la confianza.

- ¿Qué le dijo antes del partido?

Cuando hablo con él no me gusta enredarlo tanto, yo me le acerco y le digo: ‘Haga lo que usted sabe, disfrute, esto es fútbol y disfrútelo’.

- ¿Cómo celebró el gol?

Sentí una alegría que no se puede describir, me puse de pie, lo grité con todo, honestamente. No sabía si sentarme, pararme, no sabía.

No me faltaron las ganas de llorar, pero lo grité más, con señas le mostré mi alegría.

- ¿Cómo lo celebró la familia?

Sus hermanos lo llamaron para felicitarlo y estaban esperando que él llegara para abrazarlo. Estaban con lágrimas en los ojos, todos lloraron cuando metió el gol. Él es el mayor de 4 hermanos (Jefferson y los gemelos Nick y Mike) y todos entrenan y juegan.

De momento es el que ha estado con esa posibilidad, al que le han dado la oportunidad y sus hermanos están orgullosos de él.

- ¿Espera que lo supere a nivel futbolístico?

Él es mejor que yo.

- ¿Cómo es Jewison como hijo?

Es un muchacho casero, le gusta jugar play (juegos de fútbol) y luego de entrenar almuerza, estudia y luego descansa para recuperar fuerzas, porque al día siguiente hay que entrenar.

Ahorita está en quinto año del colegio y aún no se decide si estudiar administración de empresas o algo relacionado con tecnología.