Exjugador morado que usó la 10 señala quién debe usar ese número tras salida de Marvin Angulo

Marvin Angulo la defendió por muchos años en el cuadro morado. (Jose Cordero)

Luego que el Deportivo Saprissa oficializara la salida de Marvin Angulo muchos se habrán preguntando ¿quién debe usar la 10 en el cuadro morado?

Así que nos pusimos a la tarea de buscar esa respuesta con un exfutbolsita que usó ese número, y quien dejó en claro que solo un jugador de la actual planilla es capaz de portarla y cumplir con sus funciones.

Para eso, contactamos a don Hernán Morales, quien fue el 10 de los saprissistas en la época de los setentas y su amplia trayectoria como comentarista deportivo le permitió responder esa pregunta que, para él, tiene una respuesta clara: Debe portarla Mariano Torres.

“Ahi hay un 10 que no la ha utilizado y no sé por qué, yo pensaría en principio que Mariano Torres debería usarla, pero habrá que ver cuáles son las razones del porqué no la usa, pero si tenemos que hablar de un 10 en Saprissa, indiscutiblemente, es Mariano Torres”, puntualizó.

Entre las razones que dio Morales es por su estilo de juego, su rol como líder, tanto dentro como fuera de la cancha, y el buen manejo de los tiempos en las mejengas.

¿Hay otras opciones?

Ante la contundente respuesta de don Hernán, le preguntamos qué si además de Torres, hay otras opciones para escoger, y el analista de Repretel dio varios nombres, pero que no le terminan de cuadrar para ser los idóneos.

“Es que dentro de los otros jugadores me está faltando, me da la impresión que David Guzmán es un hombre ya que los caracteriza su juego diferente, es un jugador muy valioso y con muchas condiciones y es hasta líder dentro del camerino.

“Después más joven y con menos tiempo podría ser Youstin Salas, pero todavía no ha crecido dentro de lo que observo, aunque se ha consolidado en Saprissa, pero aún no ha marcado la diferencia porque está Mariano Torres”, recalcó.

Marvin cumplió

También le preguntamos si Marvin Angulo cumplió con defenderla y no se anduvo con rodeos. Para don Hernán cumplió a la perfección y hasta explicó el por qué, con el paso del tiempo, se vio menos en la cancha.

“Él lo hizo muy bien, en los primeros años Marvin Angulo demostró su jerarquía, típico de un jugador muy habilidoso con un gran manejo de la pelota, muy inteligente, que no se desgastan físicamente en forma innecesaria, tenía un buen remate al arco y mucha visión, lo tenía todo.

“¿Qué es lo que pasa? Que con el paso de los años vas perdiendo un tipo de condiciones y los técnicos van exigiendo otra cosa y perdió peso, pero él mantuvo su buen control de la pelota”, concluyó.

¿Los 10 en peligro de extinción?

Para finalizar, Morales nos contó el por qué el famoso 10 ha ido perdiendo terreno en la cancha; incluso, se puede decir que está en peligro de extinción, debido a la evolución del fútbol a nivel mundial.

“Porque ahora el fútbol se juega de otra manera, se vive más intenso y mayor sacrificio. Antes había jugadores que tal vez no tenían ese trabajo de ir y venir por la cancha, ahora lo mandan a hacer bloques ofensivos y defensivos.

“Entonces, tienen que hacer recorridos más largos y el 10 era un jugador que no tenía ese tipo de desgaste; era el que recibía la bola, la manejaba diferente y no se sacrificaba marcando”, finalizó.

Recordemos que Marvin Angulo defendió la morada desde el torneo Verano 2014 y hasta el Verano 2023. Jugó 376 partidos y pese que al principio usó el número 11, unas temporadas después le dieron la 10 y se aferró a ella hasta el final.