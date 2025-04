Exjugador sorprende al dejar el fútbol tras cuatro temporadas y lanzarse de lleno a la música

DJ Jeren es músico, fue futbolista y ahora será uno de los capitanes de la Seven Pro League. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jeren Johnson, exfutbolista y músico tiene la vida con la que tanto soñó. El exvolante de la Universidad de Costa Rica (UCR) soñó desde niño dedicarse al fútbol y gracias a su disciplina pudo llegar a un equipo de la primera división y con el tiempo también forjó su deseo de producir música.

Además de haber colgado los tacos, Jeren ahora hace vibrar las bocinas como DJ en eventos privados y actividades sociales. En su faceta como productor musical ha creado ritmos urbanos con sello propio, y aunque su vida dio un giro del todo inesperado, asegura que la pasión, la disciplina y el deseo de cumplir sueños lo han acompañado en cada etapa, ya sea en la cancha o detrás de las tornamesas.

Jeren se crió en San Sebastián, allí vivió con sus papás y es el menor de tres hermanos. Actualmente vive en Tres Ríos y con frecuencia visita los Barrios del Sur, para compartir con familia y amigos y jugarse una mejenguita.

Hoy, a sus 35 años, decide a cuáles eventos ir a amenizar con sus producciones, pero sigue muy vinculado al fútbol y hace unos meses decidió dar un paso en su carrera: formará parte de la Seven Pro League, un nuevo formato de fútbol que se mezcla con entretenimiento y será el presidente de Beatz United F.C., equipo que tendrá al lado del exjugador de Alajuelense Pablo Gabas.

Johnson es saprissista de corazón y como buen fiebre no se pierde una mejenga. Este productor nos contó cómo vive su vida fuera de las canchas y cómo ha evolucionado su carrera con el paso de los años.

DJ Jeren empezó en la música a los 21 años. Instagram Jeren Johnson. ( Instagram Jeren Johnson./Instagram Jeren Johnson.)

Feliz y realizado

- ¿Cómo es su vida luego del fútbol?

Jugué con la UCR por cuatro temporadas y luego de eso me he dedicado por completo a la música, nunca he sido de estar en una oficina, sinceramente.

Me ha ido muy bien en la música y trato de enseñar mi estilo de vida y así es como la gente me conoce. Sin duda, el fútbol me dejó disciplina, hasta para hacer una nueva mezcla, hay que practicar y ser constante y ahorita estoy produciendo música y me quiero meter más en el mundo del cine y la televisión.

- ¿Cómo le han ayudado las redes sociales a hacer crecer su comunidad?

Yo soy de la época en la que no habían redes sociales, empecé en el 2003 y mi publicidad era el boca a boca, que todavía se dan, solo que ahora es más fácil enterarse de algo a través de las redes sociales, antes todo era más lento.

Yo tengo las dos escuelas, cómo era antes y ahora con las redes y en mi caso, la plataforma SoundCloud me ayudó mucho, ahí era donde yo subía mis mixtapes y así me di a conocer y he llegado a un punto en el que, afortunadamente, casi no recurro a los medios para publicitar mis eventos.

Ahora a puras redes sociales he logrado tener mi nicho de público y la gente y me busca para hacer eventos en diferentes partes de Costa Rica y fuera del país. Tengo 21 años de estar en el mundo de la música y sé cuáles lugares y eventos me funcionan.

- ¿Y el público ha cambiado con el paso de los años?

Lo que pasa es que tengo varias generaciones de público y hay gente que me escucha desde que estaban en la escuela o colegio y tengo gente de mi edad y mucho mayor que yo.

Yo tengo 35 años y hay un lugar en el que voy a tocar y soy el menor y como empecé joven siento que he podido abarcar un montón de generaciones.

- ¿Qué representa la música, más allá de su trabajo?

Es como el fútbol, es de las cosas más importantes para mí, porque fueron los sueños que tuve de desde pequeño, al inicio era más mi pasión por el fútbol, pero pude hacerle a las dos y llegó un punto en el que tuve que que elegir y me estaba yendo mejor en la música, entonces me fui por ese lado, pero lo disfruto igual que que ir a la cancha y jugar.

El defensor saprissista Kendall Waston es uno de sus grandes amigos. Instagram Jeren Johnson. ( Instagram Jeren Johnson./Instagram Jeren Johnson.)

- ¿Qué le ha dejado el fútbol?

Aprender a trabajar en equipo, hay veces que trabajo con gente que no conozco y entonces hay que tener paciencia y y entender a la gente, cuando las cosas son adversas o algo no salen o así.

También me ayudó a ser más fuerte mentalmente, me gusta competir y ganar, pero he aprendido a entender que también se pierde y eso a uno lo va haciendo un poco más humilde y entiende un poco más.

- ¿El fútbol deja amigos?

Sí claro, tal vez no hablamos muy seguido, pero para mí, Pablo Gabas es un amigo del fútbol, Esteban Ramírez, Richard Mahoney, Minor Díaz, Víctor “Mambo” Núñez, también es compa. Tengo otros amigos que aún juegan, como Kendall Watson y Joel Campbell.

- ¿Cómo ve el fútbol de hoy en día, como era cuando usted jugaba?

Me hubiera gustado tener la tal vez la la vitrina que hay ahorita, como los observa todo el mundo, ya no hay que ser un jugador de un equipo grande para que se pueda salir y cosas así. Y ahora las ligas menores son como televisadas y me hubiera gustado tener esas facilidades.

- ¿Y a Saprissa?

En otros momentos hemos llegado mal a las fases finales y salimos campeones, entonces nunca pierdo la fe.

- Si pudiera devolver el tiempo y jugar con algún futbolista, con quién sería?

De afuera me hubiera gustado jugar con Zinedine Zidane y de acá me hubiera gustado jugar con Froylán Ledezma.