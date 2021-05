"Me acuerdo que cuando iba a debutar, estaba a punto de entrar y la gente estaba coreando mi nombre y no había jugado ni un minuto, ¡me marcó la vida!, estaban coreando mi nombre y no había ni debutado, fue muy especial para mí, me demostró la gente su cariño y la confianza, fue importantísimo", confesó.