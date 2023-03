Exmorado recuerda la última vez que Saprissa fue líder general

El exjugador del Saprissa, Roy Miller recordó la última vez en que los morados fueron líderes generales. Instagram.

Un exjugador del Saprissa recordó cuándo fue la última vez que los morados fueron líderes generales.

Según información del estadígrafo Carlos Retana Orozco, del programa Los numeritos hablan, esto ocurrió en el Clausura 2020, cuando los morados gozaron de una muy buena racha, desde la jornada 6 a la 22. El equipo fue dirigirido por Wálter Centeno y ganaron la copa número 35.

Recordemos que este torneo tuvo una pausa, desde el 15 de marzo y hasta el 19 de mayo, debido a la llegada del covid-19 a nuestro país y finalizó el 29 de junio, con la final entre el Monstruo y Alajuelense, que se llevó a cabo a estadio vacío.

El defensor Roy Miller era parte del conjunto tibaseño en aquel entonces y recordó algunas cosas que se trabajaron para logar el tan esperado título.

“Yo llegué a Costa Rica en agosto del 2019 y en Saprissa estaba Wálter Centeno como técnico y la verdad es que veía la idea del profe, era un grupo muy bueno de trabajo y hay que darle mérito al trabajo de Wálter, porque hacía un muy buen trabajo, se trabajaba muy bien en la posesión del balón” afirmó Miller.

En este momento, el Monstruo es líder en el torneo con 30 puntos, mientras que en el 2020, los morados cerraron en el primer lugar del campeonato con 45 puntos.

Saprissa se dejó el título 35 en el Clausura 2020. José Cordero. (Jose Cordero)

En ese entonces, Roy compartía camerino con jugadores que aún están en el cuadro morado, como David Guzmán, Christian Bolaños (quien fue el goleador del certamen, con 18 tantos), Mariano Torres, Aarón Cruz, Ricardo Blanco y Fabricio Alemán.

También tuvo como compañeros al trinitario Aubrey David (que está en Ecuador), el delantero Manfred Ugalde (juega en Países Bajos), el ahora jugador de Alajuelense, Yael López; del limonense Jordy Evans y de Jostin Tellería, que hoy está en el Sporting.

“La verdad es que era muy natural salir a la cancha, jugar, porque nos sentíamos cómodos, teníamos confianza y en cada jornada íbamos trabajando para mantenernos en la cima y creo que algo que fue vital es que todos estábamos pasando por un buen momento, eso también era para motivarnos”, añadió.

- ¿Cómo lidiar con la presión del liderato y la búsqueda del título?

El club te exige y creo que más en Saprissa, porque es un equipo de los grandes y no solo la afición, entre nosotros mismos la competencia era mucha, si se flaqueaba, vendría otro y eso siempre ayudaría a que siempre uno estuviera ahí, los que estábamos ahí, jugadores, cuerpo técnico y la afición siempre te quiere ver ganar.

Los morados son líderes en el torneo, con 30 puntos. Albert Marín. (Albert Marín)

Dolor de cabeza

Miller reconoce que fue más protagonista con el Monstruo en el 2019, porque en el torneo en que los morados consiguieron la 35, las lesiones lo acompañaron y aunque sí pudo jugar y colaborar en la final, no estuvo tan presente como lo hubiera deseado.

“A uno le queda un sinsabor por el tema de las lesiones, porque para mí hubiera sido más bonito contar con más minutos, fui campeón y colaboré con el título, pero me faltó tiempo para hacer más cosas.

“No es fácil salir de una lesión y caer en otra, fueron cuatro o cinco seguidas y cada lesión te saca dos o tres semanas y eso era un bajonazo, pero al final traté de mantenerme firme luchando contra todo este tipo de cosas y no deja de ser para uno un poco triste”, comentó.

38 años tiene Roy Miller

Covid

Como dijimos anteriormente, el campeonato tuvo una pausa por la llegada la pandemia del covid-19 al país y Miller recordó cómo fue jugar en medio del inicio de una situación tan complicada como la presencia del coronavirus.

“Fue como extraño, los partidos no se vivían igual, porque la afición es ese jugador extra que está mucho, es una afición grande y al final se supo llevar todo, la celebración del título no se sentía igual, sin los familiares, sin la afición de uno, al final queda ese lindo recuerdo, porque se logró el título y se logró dárselo a la afición en medio de este momento tan duro.

El defensor finalizaba su relación con el Sporting en junio, pero hizo una pausa para recuperarse de una lesión. Prensa SFC.

¿Qué se hizo?

En este momento, el jugador, de 38 años, se mantiene en una pausa en su carrera.

“Tenía contrato hasta junio con el Sporting, lo que pasó es que estaba lesionado y hablé con el club para que me diera chance de hacerme a un lado para tomar una buena decisión.

“En su momento, lo más sano fue pedir ese espacio, el profe José Giacone quería que continuara con el equipo, pero entendieron mi posición y era lo más adecuado, en este momento me siento bien”; manifestó.

El exjugador del Portland Timbers de la MLS está abierto a ofertas. Además, contó cuánta falta le hace estar dentro del terreno de juego.

“No deja de hacer falta, han sido muchos años de carrera y hacer el cambio tan drástico es raro, pero no deja de ser importante para mí, ponerlo todo en una balanza.

“Yo cuento con un entrenador personal, trabajando en la parte física, en la fuerza, no es igual que estar en cancha, pero me mantengo activo, cuido mucho mi alimentación y también tengo a mi familia, que me ha apoyado en este proceso”.