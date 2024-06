Exmundialista de Brasil 2014 reveló lo pesado que era Jafet Soto cuando eran compañeros

José Miguel Cubero, presidente, dueño y jugador de Sarchí dijo en una entrevista en Casual, con Gustavo López, que Jafet Soto era un pesado en su trato.

José Miguel Cubero dijo que Jafet era un pesado. (Pantallazo)

Cubero dijo eso de Jafet cuando el presidente de Fuerza Herediana era jugador activo y expresó que lo decía porque sabía que Soto no se iba a enojar por eso.

El volante, quien jugó con Alajuelense y Herediano, donde tuvo a Jafet como entrenador y gerente, estaba contando cuáles personas le habían ayudado a ejercer el liderazgo que siempre mostró Cubero en los equipos.

Jafet Soto siempre ha tenido su carácter. (Alonso Tenorio)

“Jafet era muy complicado cuando era compañero, yo se que él no se va a enojar, era muy complcado porque era muy exigente y en algunos momentos lo trataba a uno no mal, pero sí pesado. Me imagino que en México aprendió así, pero al final me enseñó” explicó Cubero.

El volante tiene una buena relación con el gerente de Fuerza Herediana por lo que se atreve a decir algo que pocos dicen.