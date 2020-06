“Yo me lesioné la rodilla y la recuperación era de seis meses, Saprissa se hizo cargo de todo. A los seis meses yo pedí que me pusieran en un partido del alto rendimiento, lo jugué, pero a los veinte minutos me volví a lesionar y duré como año y medio recuperándome. Luego se vino el golpe en la frente y ahí fue donde yo decidí no seguir jugando, era como una señal de Dios”, contó.