Exmundialistas le aconsejan a finalistas cómo tomarse si son llamados o no para Qatar 2022

El partido de vuelta de la gran final entre Herediano y Saprissa será el sábado a las 6 de la tarde. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Este jueves será un día de muchas emociones, principalmente para los jugadores que se subirán al avión de Qatar.

Pero entre esos 26 seleccionados, hay jugadores del Saprissa y Herediano, que dos días después de saber si irán a la Copa del Mundo, tendrán que meterse de lleno al juego de vuelta de la gran final del torneo de Apertura.

¿El ser uno más en la lista definitiva de la Selección Nacional puede afectar el buen desempeño en el partido del sábado?

El exvolante Carlos Hernández, quien jugó en la Copa del Mundo de Alemania 2006 afirmó que el estar en una final de campeonato, sabiendo que en dos semaas irá a la máxima fiesta del fútbol mundial debe ser un plus para llegar con todo por la copa del campeonato local.

“No creo que eso deba perjudicarlos (a los jugadores), más bien siento que eso los puede motivar, eso debe ser un motivo para hacer bien las cosas”, comentó el Zorro.

El Zorro le recomendó a los seleccionados tomarse su llamado con tranquilidad, de cara a la final. Archivo.

Hernández señaló que el ser tomados en cuenta no debe ser un motivo para bajar la guardia en el partido de la gran final, al contrario, los seleccionados que estén en el Sapri y el Team deben poner toda la carne en el asador.

“La verdad no se deberían descuidar, porque a veces cuando se intentan esas cosas es cuando más se lesionan, me parece que los jugadores deben poner todo en manos de Dios.

“El día en que se da a conocer la lista, hay sentimientos de alegría, al saber que uno como jugador podrá representar al país en un Mundial, que es lo que más desea un jugador, saber que su esfuerzo fue recompensado con el cupo”, expresó.

9 de la mañana, hora en que se dará la lista.

El exjugador de Alajuelense le dio un consejo a los jugadores que tenían esperanzas de quedar en la convocatoria, pero no fueron tomados en cuenta.

“Eso es parte de… un jugador sabe que está expuestos a estas cosas, se ha visto que hay jugadores que estuvieron en la eliminatoria y a última hora no fueron tomados en cuenta, es un golpe pero hay que tratar de salir adelante”, sentenció Carlos.

Jugadores ya saben

Erick Lonis, portero de la Sele el Mundial del 2002 aseguró con sinceridad, que, en su caso, días antes de presentar la lista oficial, él sabía que sería tomado en cuenta por el técnico Alexandre Guimaraes.

“En eso voy a ser muy sincero, hay jugadores que saben que van a estar, como Joel (Campbell), Francisco (Calvo) y en el caso de los equipos finalistas, por ejemplo, Kendall Waston.

“No quiero sonar arrogante, pero yo estuve en los partidos de la Selección desde 1994 y hasta el 2002 y participé en los procesos eliminatorios y siempre supe que sería llamado a la Copa del Mundo”, dijo el también triatleta del equipo Coopenae.

El exportero morado Erick Lonis reconoció que él sabía que sería tomado en cuenta para el Mundial de Corea y Japón. Archivo. (AMY SANCETTA)

Lonis aseguró que hay un porcentaje menor que no tiene segura su participación en la cita mundialista, pero a veces, los entrenadores les aclaran el panorama.

“Si un jugador de Saprissa o Herediano es tomado en cuenta para el Mundial, no debe permitir que eso le afecte de cara al juego de la gran final.

“Creo que eso no influye, al margen de la emoción de saber que forman parte de la lista de jugadores mundialistas.

“Además, a uno eso en el momento se le puede olvidar, porque lo que más se desea es traerse la copa, un jugador mundialista deber ser profesional y separar la Selección de lo que se viene el sábado con su club, que es muy importante”, aseguró el exarquero morado.

Es un duelo

El coach (asesor) deportivo, Carlos Aguirre, dio un par de bolados para los jugadores que queden fuera de la lista.

“El manejo de sus emociones se debe trabajar desde antes de saber si serán tomados o no en cuenta para la Copa del Mundo. Hay jugadores que posiblemente confíen en que serán llamados y estén y otros no, y deben entender que hay que aprender a levantarse de esa experiencia”, manifestó.

Aguirre resaltó el caso del joven volate Álvaro Zamora, del Saprissa, quienes algunos lo ven con un pie en Qatar.

“Hay que saber ayudarles a manejar este tipo de circunstancias, sobre todo en el caso de los más jóvenes. A Zamora muchos lo quieren ver en Qatar, pero ¿qué pasa si no lo llevan? Igual puede ser Youstin Salas, que fue tomado en cuenta, luego no lo volvieron a llamar y se ha matado y no se sabe si estará.

“Si no se toma en cuenta, el jugador se va a bajonear, tenga plena seguridad de que se verán afectados, pero rápidamente debe voltear la página y motivarse porque jugarán una final, tendrán la posibilidad de ser campeones con su club y pueden seguir trabajando para los procesos que vienen”, comentó.

Muchos dan por un hecho de que el Saprichamaco, Álvaro Zamora se subirá al avión rumbo a Qatar. Fedefútbol.

Carlos le recomendó a los jugadores que quedarán fuera, que se permitan sentir su dolor y conversarlo con un especialista.

“A veces a la gente se les olvida que más allá de ser jugadores, son seres humanos y tienen todo el derecho de decir lo que sienten, que lloren, porque se sufre, es como un período de duelo para ellos.

“Lo más importante siempre, es que el jugador esté bien, que se enfoque en lo que viene, para seguir creciendo.

“Hay jugadores que se han quedado fuera de la lista y desaparecen, se van a jugar equipos pequeños y desaparecen, en cambio hay otros casos que lograron surgir, como Yendrick (Ruiz) que lo ha hecho bien”, sentenció.