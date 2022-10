Experto arbitral: “No fue ni gol ni penal”

El exárbitro y analista arbitral, Orlando Portocarrero, dijo que la jugada polémica que Saprissa reclamó como gol o penal, en el primer tiempo del juego ante Herediano, no fue ni lo uno, ni lo otro.

Orlando Sinclair quedó solo frente al portero Esteban Alvarado y sacó un remate que dio en el pie del guardameta, luego en el palo y le quedó a Álvaro Zamora. El volante remató con todo y la pecosa le pegó a Keysher Fuller y la pecosa rebotó en Ariel Soto, que estaba parado en la línea de gol.

Portocarrero dijo que la bola sí le dio en la mano a Soto, pero el defensor herediano nunca hizo un movimiento para alargar su mano. Añadió que el balón tampoco traspasó la línea de gol.

A Mariano Torres le pasó el balón a la par en el rebote, pero no la pulseó. (JOHN DURAN)

“La regla doce dice que no todo contacto del balón con el brazo o la mano son sancionables. El jugador no agranda su mano y no hace un movimiento deliberado”, expresó Portocarrero.

“Estuvo muy bien la discriminación del árbitro Ricardo Montero”, añadió.