Experto en surf nos dijo las posibilidades que tiene Brisa Hennessy de lograr la soñada medalla

Brisa Hennessy se llevó los elogios de Costa Rica y el mundo en su debut en los Juegos Olímpicos París 2024. (BEN THOUARD/AFP)

Brisa Hennessy logró este sábado más que una clasificación de ronda en el surf de los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que ilusionó y puso a todo un país atento a sus proezas en las olas, soñando con la anhelada medalla.

Este lunes, la costarricense volverá al agua en Tahití, en lo que será la tercera ronda de ese deporte. Para conocer y que la gente entienda cómo está la nacida en Puntarenas y qué se viene para ella, hablamos con Carlos Brenes, experto en surf y amigo y periodista personal de la macha.

Brenes estará este lunes como comentarista en Repretel durante la prueba de Brisa, tal como lo hizo el sábado, y explicó todo lo que necesita saber para comprender la competencia.

- ¿Cómo está Brisa? ¿Ha podido hablar con ella luego de la prueba?

Está muy bien, muy feliz, muy motivada de ver tanto cariño, con el buzón de sus redes lleno de mensajes, siente una muy vibra muy especial por todo el apoyo que está recibiendo.

- La gente siempre la ha querido mucho y le reconoce su esfuerzo, pero lo del sábado, ¿provocó un boom hasta con gente que no sabe lo que es el surf ni lo sigue?

Yo creo que lo que pasó es que ella tocó fibras con el nivel que mostró, las condiciones se prestaron mucho, las olas empezaron a subir en el momento que iba a ella, subieron de condición, de tamaño, todo. Yo lo dije en la transmisión, que era una buena oportunidad de ella para mostrarse.

Por ejemplo, la foto de la portada que publicaron ustedes es un dato técnico muy valioso, que es el hecho del “no hands” (sin manos), que es tubear, estar en medio de una ola tan peligrosa sin sujetarse, básicamente es como manejar un carro de fórmula uno sin cinturón, es jugársela mucho por montar un show y eso fue lo que hizo.

Hay un medio, que es el número uno a nivel mundial, que hizo una nota que estaba enfocada en eso, en el no hands que hizo, el nivel mostrado y el grado de dificultad para poder ejecutarlo y cómo, además, los jueces lo están valorando.

Hacer sin manos esta pirueta le generó muchísimos elogios a Brisa Hennessy de parte de la prensa especializada en el surf. (Sean M. Haffey/Getty Images)

- ¿Entonces es en todo el mundo donde se está hablando de Brisa?

Sí, yo creo que sí se está haciendo, pero lo que pasa con ella es que sorprende y destaca por el año tan difícil que tuvo en el 2023, cuando no la pasó bien, esa es la parte valiosa y sorprendente, superar un tumor cerebral (benigno), un desorden hormonal, no logra bajar de peso como quisiera, aún entrenara y se alimentara bien y con la batería a media máquina siempre.

Ella este año tuvo un vuelco emocional muy positivo que le ayudó para alcanzar estos niveles tan buenos, no solo acá, sino en el Tour Mundial, donde se puede dar cuenta el nivel que está pasando.

- ¿De un año a otro ella tuvo una transformación que es muy difícil de hacer?

Correcto, de verdad que es casi que inesperado, principalmente por el nivel en el que ella estuvo, bajó completamente el año pasado, tuvo muchas dificultades y de un pronto a otro cuando nos dimos cuenta estaba volando en el Tour, sacó la garra competitiva que le conocíamos, pero no a este nivel.

- Brisa arrancó con un nivel fuertísimo, como si la competencia ya fuera por medallas, como si se trata de una final, algo que usted destacaba que debía hacer, ¿qué le pareció?

Vieras que lo hablé con ella una vez y me dijo que lo había pensando, yo no soy coach, pero una vez le di ese consejo que escuché de varios surfeados élite y luego me dijo que lo habló con su entrenador. Jugar la ronda uno como una final es tan importante para marcar diferencias, por ejemplo, con la gran favorita que es Vahine Fierro (de Francia), ella era para que la reventara, pero ahí pasó a media máquina. En surf como tenés un panel de jueces y es muy importante causar una buena impresión desde el inicio.

- ¿Brisa verdaderamente está para llevarse una medalla?

Sí, sí, realmente lo está, vamos a ver, según las casas de apuestas, Brisa está de número tres (para el oro), la uno es Fierro y la dos es Caroline Marks (estadunidense), que es la actual campeona mundial, y luego estaba Tyler Wright. Ya desde antes de la competencia ellas saltaban como favoritas, que podían llegar a la medalla y ahora lo que se termina de confirmar es el nivel por el que está atravesando, la conexión que tenga con la ola y que se va a enfrentar a otro detalle que es el cambio del suelo. El sábado vimos condiciones divinas y preciosas, pero el lunes y martes se espera que sea un mar desordenado y empieza hasta a jugar el factor suerte para surfeadoras de menos nivel, pero en los números hay cuatro muy sólidas que están peleando tres medallas.

Brisa Hennessy está lista para llevar la bandera de Costa Rica a lo más alto (AFP)

- ¿Contra quién irá Brisa este lunes?

Para esta ronda no se ubicaron por llaves como normalmente es, como decir el primero del grupo A con el segundo del grupo B, sino que lo hicieron por puntajes, entonces el mejor puntaje se topa con la que entró con peor puntaje y así. Como Brisa fue el segundo mejor puntaje le tocará la segunda peor de este domingo en los repechajes, lo cual es muy bueno y reafirma la importancia que era tener un buen puntaje en la primera ronda.

Brisa competirá ante la portuguesa Yolanda Hopkins en la tercera ronda, la cual, según la página de los Juegos Olímpicos, sería a eso de las 8 p.m. (hora tica).