Expertos y aficionados opinan: ¿Hace falta Michael Barrantes en Alajuelense?

Este lunes se desató una noticia que tiene que ver con Alajuelense y Cartaginés y es que los manudos están en negociaciones con el volante Michael Barrantes, de pasado saprissista.

La posible incorporación del jugador a la Liga divide opiniones, por lo que en La Teja le preguntamos a dos técnicos y a dos aficionados una opinión sobre el caso.

Michael Barrantes aportaría mucho en táctica fija. (Rafael Pacheco Granados)

Barrantes, de 39 años, es agente libre y le había dado la palabra a Cartaginés de seguir de blanquiazul, pero según parece la Liga se habría metido en la operación y existe un estira y encoge entre los equipos.

La Teja intentó consultar aLeonardo Vargas padre, presidente de Cartaginés, para ver cómo está el arroz con Barrantes, pero no atendió nuestro llamado.

También nos comunicamos mediante WhatsApp con el directivo alajuelense Federico Calderón, pero dijo que nos atendería este martes pues estaba saliendo de asuntos de trabajo.

Michael Barrantes tuvo un pasado con Alajuelense.

Otra cosa que se dice de forma extraoficial es que si se concreta lo de Barrantes, al cuadro brumoso llegaría un jugador manudo, aunque habría que ver qué tan cierta es esa hipótesis porque Barrantes ya es agente libre.

Morado

Recordemos que Barrantes, en la semifinal pasada que Cartaginés perdió con Alajuelense, enseñó el escudo brumoso a la afición rojinegra y en una entrevista con Gabriel Vargas en A fondo con... de FUTV, expresó que es morado de corazón, pese a que tuvo un pequeño pasado rojinegro en ligas menores.

Además, en varias oportunidades el volante ha toreado a la afición de la Liga, como cuando Cartaginés ganó el título en el Morera y Barrantes salió con la camisa número 31 para chotear a los rojinegros.

El entrenador nacional, Kenneth Barrantes, expresó que cualquier jugador con las características de Michael puede aportar mucho en un equipo de nuestra primera división.

“Con Michael, Celso Borges se liberaría más de tareas defensivas y estaría más volcado en la creación. Además, la Liga tiene transiciones muy rápidas y ganarían en verticalidad y en explotar mejor los costados. Además, Barrantes puede ejecutar los tiros libres y entonces, la Liga podría aprovechar mejor el cabeceo de Borges, quien siempre o muchas veces, se encarga de la táctica fija”, expresó Barrantes.

Otro técnico nacional, Marvin Solano, explicó que los buenos jugadores siempre son bienvenidos en cualquier equipo.

“Lo que pasa es que la Liga ha buscado jugadores con ese perfil en cuanto a liderazgo, trajo a Bryan Ruiz, a Celso Borges, a José Miguel Cubero, que son líderes. Michael tiene las condiciones para aportar eso dentro del camerino y para competir como jugador, porque tiene la capacidad. Eso sí, debería jugar con gente que haga desplazamientos más largos que él”, aseguró Solano.

Afición dividida

Ya que los técnicos ven con buenos ojos la llegada de Barrantes a la Liga, ¿cómo lo toma la afición?

A Raúl Rosales no le gusta y da sus razones.

“Es seguir contratando a gente que va para afuera, él fue bueno, no se lo quito, pero ya va para afuera, es un Celso, un Bryan Ruiz, o un Joel Cambpell con el que tampoco estoy de acuerdo. Son maes que ya tienen el futuro hecho, gente sin colores, que no les importa nada. Vienen a ganar plata, a que les den carrito y casa”, opinó.

Mientras tanto, Jéssica Alvarez, dijo que Barrantes sería un buen jugador para la Liga, igual que Tejeda y Campbell.

“Los tres son buenos, seleccionados y con experiencia. Son buenas contrataciones, pero yo ya no me ilusiono. No voy a celebrar ni fichajes ni partidos ganados, solo títulos”, mencionó la fiebre rojinegra.