Exportero de Alajuelense se convierte en el primer refuerzo de Pérez Zeledón

Un exportero de Alajuelense y Santos se convierte en el primer refuerzo del Municipal Pérez Zeledón para el siguiente torneo.

Se trata de Miguel Ajú, quien defendió los colores de la Asociación Deportiva Sarchí, equipo de la Liga de Ascenso, y firmó con los guerreros por un año; es decir, dos torneos cortos. Su ligamen con los generaleños finaliza el 31 de diciembre del 2026.

El arquero de 26 años estuvo en el Santos de Guápiles hasta mediados de año, cuando se le revocó la licencia al equipo caribeño. Ahí consiguió una oportunidad en segunda división y logró convertirse en el capitán del club que dirige Junior Díaz.

LEA MÁS: Miguel Ajú revela lo mal que la están pasando los jugadores de Santos y Guanacasteca

Miguel Ajú es el nuevo portero de Pérez Zeledón. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ. /Foto: prensa PZ.)

Más cambios en Pérez

El club josefino dio a conocer este martes que el futbolista Fabián Chávez no continuará en el equipo y se convierte en la segunda salida de cara al siguiente torneo.

El jueves anterior, oficializaron la salida del portero Jussef Delgado.

Y además, el central William Fernández amplió su contrato con Pérez Zeledón y seguirá ligado hasta diciembre del 2026 con el equipo que dirige el “Chuleta” Orozco.