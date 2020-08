Mi papá (Alfredo Withaker) era oriundo de aquí, tengo más de 27 años acá. Vine a jugar un torneo con el Vida de la Ceiba (Honduras) y el presidente de la Federación en ese entonces me invitó a venir a observar y ser parte de una copa caribeña. Luego, el presidente del Banco Central me hizo una oferta de trabajo, me gustó y me quedé y jugué con el equipo del banco.