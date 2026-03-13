Exportero de Saprissa es llamado a microciclo de la Selección de Nicaragua

Un exportero del Saprissa y Cartaginés fue convocado a la Selección Nacional de Nicaragua.

Según informó el periodista nicaragüense Nectalí Mora Zeledón, el arquero Darryl Parker, quien defiende los colores del Real Estelí, recibió un llamado de última hora a la selección pinolera.

El guardameta de 33 años llegó a Nicaragua, a mediados del año pasado, luego de su paso por el cuadro brumoso.

El portero Darryl Parker fue convocado por la Selección de Nicaragua.

La convocatoria de Darryl Parker

Esto informó Mora Zeledón en sus redes sociales, a propósito del llamado de Parker.

“Darryl Parker fue llamado a última hora por Otoniel Olivas al primer microciclo de la Selección Nacional.

“Brandon Mayorga se presentó lesionado y quedó descartado”, destacó el comunicador.

La Selección de Nicaragua se prepara para un amistoso contra Rusia, que está programado para el 27 de marzo, en el Krasnodar Stadium, una de las sedes de la Copa del Mundo del 2018.