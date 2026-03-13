Deportes

Exportero de Saprissa es llamado a microciclo de la Selección de Nicaragua

La Selección de Nicaragua se prepara para un amistoso contra Rusia, que está programado para el 27 de marzo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exportero del Saprissa y Cartaginés fue convocado a la Selección Nacional de Nicaragua.

Según informó el periodista nicaragüense Nectalí Mora Zeledón, el arquero Darryl Parker, quien defiende los colores del Real Estelí, recibió un llamado de última hora a la selección pinolera.

El guardameta de 33 años llegó a Nicaragua, a mediados del año pasado, luego de su paso por el cuadro brumoso.

LEA MÁS: Exportero del Saprissa se va para el Real Estelí y lo hará mucho más complicado de vencer

Darryl Parker, arquero de Cartaginés
El portero Darryl Parker fue convocado por la Selección de Nicaragua. Foto: David Loaiza. (David Loaiza/David Loaiza / Nación.com)

La convocatoria de Darryl Parker

Esto informó Mora Zeledón en sus redes sociales, a propósito del llamado de Parker.

“Darryl Parker fue llamado a última hora por Otoniel Olivas al primer microciclo de la Selección Nacional.

“Brandon Mayorga se presentó lesionado y quedó descartado”, destacó el comunicador.

La Selección de Nicaragua se prepara para un amistoso contra Rusia, que está programado para el 27 de marzo, en el Krasnodar Stadium, una de las sedes de la Copa del Mundo del 2018.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaCartaginésDarryl Parker
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.