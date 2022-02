Expresidente de la Unafut, Julián Solano, dedicará tiempo a karaokear música plancha

Terminar un libro, compartir con su familia y amigos y cantar karaoke hasta que no le dé la voz, son los planes que tiene Julián Solano ahora que después de siete años dejó de ser el presidente de la Unafut.

Aprovechando que ahora tiene más tiempo libre, don Julián, quien es abogado, atendió a La Teja y nos contó cómo le fue en estos siete años al frente del fútbol nacional, qué le sacó las canas, qué le hubiera gustado cambiar y cómo hizo para llevar la fiesta en paz con los 12 presidentes de los clubes de la primera división.

Julián Solano presidió la Unafut por siete años. (Mayela López)

- ¿Cómo se siente luego de esos siete años al frente de la Unafut?

Lógicamente ser presidente de la Unafut exige responsabilidad, eso implica que ahora me quité el estrés de encima. Es un puesto muy estresante porque hay que andar pensando en los intereses de los clubes, que el campeonato se administre bien, que atender a la prensa, pero no digo que me quito un gorila de encima. Al dejar el puesto uno se siente menos estresado.

-¿Queda satisfecho con su labor?

Sí, porque hicimos el mayor de los esfuerzos en todo lo que pudimos hacer, lo hicimos y lo demostramos en la pandemia, pero hay cosas que no dependen de uno, la ley de licores no es de nosotros, es por un fallo judicial, ya estaba la ley hecha. Me voy en paz y satisfecho.

-Ahora le va a quedar tiempo libre, ¿en qué lo va a invertir?

Tengo en deuda terminar un libro sobre mis experiencias en la defensa de los procedimientos médicos, de mala práctica médica, digamos que dejé a medias un libro, deseo terminarlo.

-¿Sacrificó tiempo familiar, con amigos?

Todos los dirigentes de fútbol sacrificamos a las familias, lógicamente ahora uno va a tener más tiempo para ellos, para los viajes de fin de semana, salir en las noches, porque ser presidente de Unafut, aunque es ad honorem (gratis9, es 24-7.

-¿Cuál es su pasatiempo favorito?

- Cantar en karaoke, soy más de baladas y boleros, como Raphael, o grupos nacionales, como Gaviota, Manantial, lo romántico.

-¿Y se la juega?

- Pregúntele a René Barboza, varias veces fui al programa de él, Sin complejos.

Don Julián es mejenguero a nivel de compas. No se considera bueno, pero sí pulseador y es zurdo. (Facebook)

- ¿Cuál fue su época más difícil en la Unafut?

La época de la pandemia definitivamente porque en algunos momentos uno como presidente tiene algún malentendido con algún dirigente, es difícil quedar bien con todos. A veces tenía que negociar con continuar o no con el campeonato, restringir la labor de la prensa, de los directivos, de los jugadores, que no hubiera aficionados cuando son parte importante.

Fue difícil, pero logramos sacarlo adelante, sacamos varios campeonatos y estamos ahora con aficionados otra vez, es un tema que costó mucho, algún sector de aficionados y de la prensa tenía ideas contrarias, de que el fútbol tenía que parar, que los aficionados no tenían que regresar y nosotros éramos de la tesis de que fútbol debía estar vigente no solo porque dependen familias sino por un tema de entretenimento. La pandemia significó un estrés mayor de lo que exigía el puesto, pero hubo satisfacciones, en algún momento fuimos la única liga del mundo que estaba jugando.

-¿Cómo debe ser la persona que llegue a reemplazarlo?

Conciliador, siempre lo traté de ser, si usted pretende armonizar los intereses de doce clubes que todos luchan por buscar una mejor posición no puede llegar con mano dura, no llega a ninguna parte El conciliador sabe cómo manejar las cosas, pero a veces hay que zocar la faja, a veces aflojar y saber cuando una norma reglamentaria se aplica a rajatabla o se puede flexibilizar.

-¿Si hubiera estado en sus manos decidir algo, qué hubiera sido?

Haría otro formato, con menos fechas e introducir y consolidar un torneo de copa, vender los derechos de televisión en forma colectiva y autorizo el patrocinio de bebidas alcohólicas y de marcas de pronósticos deportivos. Eso nos pone en desventaja, en todo el mundo se hace.

- ¿Cuántos grupos de poder hay en el comité ejecutivo de la Unafut?

En un grupo colectivo, muchas veces por tomar una posición hay divisiones y es normal, pero no hay lo de antes, el grupo de ocho y el grupo de cuatro que todos sabemos que se dio. Es lógico que por alguna situación unos se vayan de un lado y otros del otro, pero ellos negocian, es una dinámica de siempre.