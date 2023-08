Expulsan a Pablo Arboine y al salir lanzó fuerte acusación contra el árbitro

Pablo Arboine, defensor de Saprissa, fue expulsado al minuto 41 del compromiso de esta noche entre San Carlos y Saprissa, y salió de la cancha como agua para chocolate.

Arboine fue amonestado y vio la segunda amarilla por reclamarle al árbitro central, Bryan Cruz, tal como se vio en la transmisión de la mejenga.

Pero la cosa no terminó ahí, porque cuando iba saliendo le dijo a Josué Quesada, periodista en cancha de Tigo Sports, que los silbateros sí pueden decirles lo que les dé la gana a los jugadores y no les pasa nada, pero que ellos (los futbolistas) no pueden decir nada.

“Vea cómo los árbitros le hablan a los jugadores y nadie los ve a ellos. Vea cómo los árbitros le hablan a los jugadores, siempre es lo mismo. Vean cómo ellos le gritan y lo madrean a uno y a uno sí le saca (hace gestos de tarjeta)... Siempre es la misma vara, ellos hacen de todo, vean cómo hablan”, dijo muy molesto.

Pablo Arboine salío chivísima de la cancha.

En las tomas que pasó Tigo se ve la molestia del morado al recibir la amarilla y las palabras que dice, pero no se ve que Cruz haya dicho algo.

El árbitro expresó al medio tiempo que no podía decir nada porque no los dejan hablar del partido.