Expulsan por conducta inapropiada a una de las nadadoras que más dio de qué hablar en París 2024

Luana Alonso, nadadora paraguaya. Foto: Instagram

Luana Alonso, nadadora paraguaya que participó en los Juegos Olímpicos París 2024, fue expulsada de la Villa Olímpica adonde se quedan los atletas por su propia delegación quienes alegan “conducta inadecuada” de parte de la chica de 20 años.

Al Comité Olímpico de Paraguay (COP) y a la organización de los juegos no les gustó que la nadadora se fuera sin permiso a turistear por las calles parisinas, rompiendo con la disciplina y códigos internos, donde ni siquiera llegó a dormir.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado (dormido) en la Villa de Atletas”, destacó un comunicado del COP.

La guaraní participó en sus segundos Juegos Olímpicos, tras los de Tokio, en los que debutó con 17 años. En los de París compitió en la prueba de los 100 metros mariposa, en la que quedó eliminada en la serie uno, tras quedar en sexta posición, resultado con el que se despidió del deporte a sus 20 años.

“Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más.

“Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto”, destacó en sus redes sociales.

Luana más allá del deporte, sin duda también dio de qué hablar por su físico, que genera muchos admiradores alrededor del mundo que la conocieron por estos juegos.

En su cuenta de Instagram cuenta con 520 mil seguidores y radicada en los Estados Unidos, anunció que se quedará en ese país por sus estudios y buscando una nueva carrera, sitio al que ya regresó.