Expulsión en partido de Liberia vs Puntarenas dejó una duda sobre las funciones reales del VAR

Liberia y Puntarenas FC abrieron la jornada seis del Clausura 2026 con una jugada que generó debate por la aplicación del VAR apenas a los 16 minutos.

La acción que encendió el debate

Waylon Francis fue expulsado ante Puntarenas FC tras la revisión del VAR (Prensa PFC/Prensa PFC)

La acción se originó cuando Renzo Carballo se iba solo hacia el marco pampero y fue derribado antes de entrar al área por Waylon Francis. En primera instancia, el árbitro Steven Madrigal no sancionó la jugada y el partido continuó.

Tras el llamado del VAR, Madrigal revisó en el monitor y corrigió: mostró tarjeta roja. Lo que llamó la atención fue que además pitó la falta fuera del área para reanudar el juego, algo que muchos interpretaron como un “doble” castigo.

Explicación arbitral: DOGSO y procedimiento

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, el procedimiento fue correcto.

Explicó que el VAR intervino exclusivamente para revisar una posible roja, no para analizar el tiro libre. La falta fuera del área es una consecuencia natural de la decisión disciplinaria.

“Es roja porque es una oportunidad manifiesta de gol con DOGSO (denegar una oportunidad obvia para anotar un gol). Toda falta del defensor al delantero afuera de los 16,50 metros, cuando se cumple esa condición, automáticamente es tarjeta roja”, detalló Bejarano.

En resumen: VAR bien aplicado, roja bien mostrada y tiro libre correcto, aunque visualmente haya generado confusión en la grada y en redes.