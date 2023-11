Carlos Hernández le mandó un mensajito a los morados por el tema Joel Campbell

Carlos Hernández cree que la afición se pasó con Joel Campbell. (Rafael Pacheco Granados)

Carlos Hernández, exseleccionado nacional, cree que uno de los aspectos que hicieron aún más vergonzosa la derrota de Costa Rica contra Panamá en el estadio Ricardo Saprissa, fue la forma en la que la afición se ciñó contra Joel Campbell.

El Zorro dice que es la primera vez que ve algo como esto y le mandó un mensaje a un sector de la afición del Saprissa que usó a la Sele como excusa para tirarle al delantero manudo.

“Le seré muy sincero, nunca había visto eso en la Selección Nacional, me parece que ya el fanatismo está entrando a sus extremos y deberíamos de terminar este tema.

“Sinceramente le digo a los morados, ya es hora de que de asimilen lo de Joel Campbell, el fútbol ha cambiado mucho, ya no es como antes, jugadores que era difícil ver que cambiaran de camiseta o fueran fieles a sus a sus equipos y ahora no.

“Una parte del saprissismo debería de digerir y superar que hoy Joel está en la Liga. Me parece que él tomó la decisión de estar en Alajuelense, porque le ofrecieron mejores condiciones, eso también pasa a nivel internacional con cualquier jugador y es lamentable lo que pasó en el estadio jugando la Selección Nacional, que el aficionado se pusiera en esas cosas y ojalá que no vuelva a suceder”, argumentó el Zorro.

También apoyó a los futbolistas que alzaron la voz en redes sociales para apoyar al atacante.

“Bien por los compañeros, no sé si el aficionado tiene memoria corta, pero tienen que saber que Joel nunca le ha dicho que no a la Selección, siempre ha estado presente, ha defendido esos colores patrios al máximo y me extraña, porque muchos de esos que le gritaron ‘fuera Joel’, han celebrado sus grandes actuaciones y goles en la Tricolor”, sentenció.

El Zorro dice que espera que esto no se vuelva a repetir, porque una cosa son los silbidos cuando no se juega bien, y otra pasarse de la raya.

Carlos Hernández espera que sea la última vez que suceda esto contra un jugador de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué opinó Joel?

Luego del encuentro ante los canaleros, Joel Campbell habló a los medios de comunicación que estuvieron en el estadio y sin rodeos respondió.

“Yo a la afición no tengo nada que decirle, con ellos no me meto, tienen el derecho de decir lo que piensan y sienten, pagan su boleto para venir al estadio, por eso nunca me voy a meter con la afición. Estoy orgulloso de lo que soy y voy a seguir por la Selección por mí, porque es lo que amo.

“No me dolió que lo hicieran, porque al final la gente puede decir lo que quiera, estoy muy tranquilo y nada, seguiré trabajando duro, mentalmente siempre he sido muy fuerte, hoy te silban, mañana te aplauden y es parte del fútbol”, comentó Cambpell.

También le preguntaron sobre qué opinaba de los cánticos que se hicieron a favor del Saprissa en media mejenga de la Tricolor y si se hubiesen evitado llevando el partido al estadio Nacional y fue claro en su respuesta.

“Sinceramente, en doce años en la Selección, en los que hemos jugado en el Nacional, pues nunca había pasado. Que nos silben, obviamente que nos pueden silbar cuando el partido no está bien, pero que hagan cánticos de un equipo a otro en medio de un partido de selección, es la primera vez que lo escucho. Yo me dedico a jugar y nada, tranquilo”.

Jugadores lo respaldan

A raíz de la situación, varios jugadores, muchos de ellos que vistieron la camiseta de la Sele, opinaron al respecto y respaldaron a Campbell a través de historias en Instagram.

Johan Venegas fue uno de ellos.

“Gracias por todo lo que has dado y has hecho por nuestra Selección. Gracias porque nos llevaste a un mundial con tu gol en un repechaje. Sé del amor que le tienes a la camiseta de la Sele y de lo mucho que la defiendes”, le escribió el Cachetón.

Ronald Matarrita, agregó: “No te merecías ese trato... Pero acá estamos los que sabemos qué significa estar ahí”.

Lixy Rodriguez no se quedó atrás y puso: “¡Gracias, Joel! Porque siempre está para la Sele, gracias por tantas alegrías y su compromiso. ¡Los que tenemos memoria, no desteñimos!”.