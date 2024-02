Extécnico de Alajuelense analizó el detalle que le pesa mucho en la parte mental al León

José y Diego Giacone sacaron campeones al Herediano en el 2019 en la cancha de Alajuelense. Foto: Sergio Alvarado.

José Giacone conoce el fútbol de Costa Rica al dedillo, ha sido dos veces campeón, una con Pérez Zeledón y otra con Herediano, además que ha pasado por diversos banquillos, entre ellos el de Alajuelense, adonde tuvo un breve paso en el 2016.

Desde Nicaragua, país adonde reina tras sacar campeón de liga al Diriangén en diciembre y adonde actualmente está como puntero en un demoledor paso de 16 puntos de 18 posibles, hablamos con el técnico y con su hermano Diego de diversos temas, uno de ellos del cuadro rojinegro.

Para Giacone la situación de la Liga pasa sin discusión por la parte mental, es un equipo que tiene todas las condiciones para triunfar, talento, buen juego, buen cuerpo técnico, pero la ansiedad porque no le salen las cosas es como una bola de nieve que se lo come.

“A la Liga yo lo veo que es un equipo muy bueno, para mí Carevic es un muy buen entrenador, trabaja muy bien, pero lo veo muy ansioso al equipo, muy nervioso, como muy ajetreado, que a veces le cuesta soltarse y no puede desarrollar todo su potencial. Para mí es un gran equipo también, Carevic de lo que lo he enfrentado y analizado es un técnico que trabaja correctamente”, comentó inicialmente.

Del porqué se da esa ansiedad, para este argentino de corazón tico es algo que nace desde las gradas, la afición lo transmite y se impregna en el futbolista.

“Hay una ansiedad muy grande que también el aficionado viene acumulando durante todos los años que la Liga ha perdido finales y que no ha podido ser campeón, esa sensación se transmite al campo de juego, eso también habría que abordarlo mucho porque un equipo de fútbol también es un estado de ánimo y en ese punto nosotros los entrenadores tenemos que tratar de poner a los (jugadores) óptimos en el tema mental, dar la tranquilidad, porque nadie puede trabajar bien si no está tranquilo, la tranquilidad de saber que son jugadores de jerarquía.

“A veces el fútbol te envuelve en una locura y a veces hay que parar la pelota para agarrar otro camino y decir, por acá no está yendo de esta manera, vamos por otro lado, tranquilicémonos, estamos haciendo este desgaste.”, comentó.

Para don José, tanto lo mental como lo futbolístico tienen mucho peso y en la Liga se nota, porque es un equipo que para su criterio juega bien, pero la falta de confianza lo jode solo.

“La Liga si vos ves los partidos juega bien, no juega mal, si vos analizás los partidos ves que juega bien, pero tienen ese grado de ansiedad en los últimos metros que no le permiten tomar la mejor decisión, hay muchas cosas que hay que abordar. Uno ve los semblantes de los jugadores, del cuerpo técnico, gente amiga como Martín Arriola, el mismo flaco Carevic, gente noble, trabajadora que uno les tiene aprecio, a veces esa manera de transmitir tiene cosas”, agregó.

José Giacone detecta mucha ansiedad en el Alajuelense de Andrés Carevic. (Rafael Pacheco Granados)

Giacone afirma que en lo personal, al jugador a veces hay que dejarlo un poco tranquilo, que tome sus propias decisiones y no agobiarlo con instrucciones a cada rato que los puede atarantar más bien.

“Muchas veces el aficionado quiere un técnico que grite, pero esas son cosas de acuerdo a la características y la personalidad de cada uno, no se puede ser de una manera u otra, uno es como es. A veces me ha pasado en lo personal de que me planteo dar menos indicaciones y darle al jugador la oportunidad de que resuelva sin mi intervención, con la intervención que hicimos en la semana nada más, de acuerdo a los entrenamientos y el plan de juego que realizamos.

“No agobiarlos con indicaciones permanentes que a veces hace que el jugador deje de prestar atención a lo que está haciendo y se enfoque más en lo que le dicen”, explicó.

José ha vivido ese ambiente de tensión en el Morera Soto que le puede jugar en contra a los erizos, en el 2016 lo sintió en ese banquillo y en el 2019 dirigiendo al Herediano hasta les sacó una final, juego en la que entre la presión que vivía el León y el plan que ejecutó, salió victorioso.

“Nosotros fuimos a jugar una final con una ventaja mínima de 1-0, con un planteo, Alajuela nos anotó dos goles, teníamos mediamente una idea de lo que íbamos a hacer si eso sucedía y enseguida hicimos un par de cambios, entraron Yendrick (Ruiz), Nextalí (Rodríguez), Aldo Magaña, dejamos solo a Granados de contención.

“Había hecho todo un análisis previo para ver ese escenario, que si pasaba eso tratar de recomponer y buscar el partido de esa manera”, recordó.

A pesar de todo Alajuelense es un club que dejó a Giacone con una espinita, sin tapujos reconoce que de toda su carrera es el único equipo en el que no le fue bien, no consiguió ninguno de los objetivos propuestos y en el futuro, no ahora, pero más adelante no le cierra la puerta a darle otro intento si le dieran la oportunidad.

“Siempre existirá ese sentido de revancha, más que es el único equipo adonde realmente no me fue bien, entonces ahí está, pero cuando hablo de ir a un equipo hablo de Saprissa, Herediano, Liga y el mismo Cartago, equipos que mueven mucha gente”.