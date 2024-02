Extécnico de Alajuelense fue tajante sobre Joel Campbell y el por qué de su tristeza

Joel Campbell no está pasando por sus mejores momentos en Alajuelense. (Marvin Caravaca)

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, puso este jueves un tema caliente sobre la mesa sobre el rendimiento y el estado de ánimo del atacante de Alajuelense Joel Campbell.

Para el seleccionador, la estrella rojinegra está triste, no está mostrando la alegría de otros momentos lo que incide en su rendimiento en cancha, tema que afirma que habló con el jugador.

“Joel es un jugador de talento, lo primero que le dije cuando llegué fue: ‘¿por qué no me estás mostrando los dientes blancos que tenés?’, estás triste, estás gris, perdiste la alegría, yo te vi en la cancha el otro día y te veo contrariado, no veo que está disfrutando, está padeciendo, me dio las razones y son muy válidas”, indicó el argentino.

La frase ha dado mucho de qué hablar en el ambiente del fútbol en medios y aficionados con diversas opiniones y uno de los que nos dio su opinión fue el entrenador Rodrigo Kenton, quien estuvo en el banquillo erizo tanto como de DT como de asistente con el portugués Guilherme Farinha.

Muy habitual a su estilo franco, para Kenton es claro que a Joel le ha costado adaptarse al fútbol tico, una liga en la que a su criterio no debería estar, pues su calidad era para seguir en otro lado.

“Yo no sé qué hace Joel Campbell acá en Costa Rica, a mi criterio se debió quedar en cualquier equipo de México o de la MLS , máxime que está en su momento de mayor experiencia. Para mí, él podía seguir perfectamente allá. Conozco el fútbol mexicano y de la MLS, inclusive a nivel de Sudamérica y obviamente el nuestro y sé que las condiciones de Joel adonde estaba jugando y la calidad que tiene como jugador pasar acá a Costa Rica tan rápidamente no es fácil y eso golpea”.

“Eso es como si Keylor Navas se viniera de repente para Costa Rica, a introducirse en las condiciones y el fútbol de acá, debió esperarse unos dos o tres años más y hacer esa transición, ese cambio. También pasa por lo que está sucediendo en Alajuela, él llegó al equipo para ser campeón, rendir, puede ser cierto que al ver que las cosas en su equipo no le están rindiendo como él pensó, que iba venir y estar montado, jugando todos los partidos, pero lo tienen entrenando y saliendo y creo que eso le cuesta”, explicó en el programa Entre Leones de la Teja.

Uno de los fiebres manudos más famosos de redes sociales como Johan Guerra, redactor de la columna en la Opinión del Manudos de La Teja, cree que lo que le pasa a Campbell pasa por su estado físico pues le ha costado mucho ponerse a tono.

“Él se siente mal porque no se puede recuperar de la última lesión que tuvo, no está al 100%, eso obviamente lo tiene agüevado, para mí eso es lo que se refiere Alfaro, es porque a nivel físico está mal, eso lo triste porque no puede dar su mejor versión”.

“No creo que sea algo que sea porque está triste en la Liga o le vaya mal en el equipo, la lesión que tuvo en la espalda y todo lo demás, además bueno, sí le encimamos un poco la pérdida del título, todo suma, pero ahorita el tema de Campbell es físico por no estar bien en ese aspecto” dijo.

Lo cierto es que el nivel de Joel sí se ha visto disminuido, por los motivos que sea, que está claro lo señalan de diversos sectores.