Extécnico de Warren Madrigal explica porqué el morado saca su máximo potencial en fases finales

Warren Madrigal a sus 19 años demuestra que se apegó muy bien al ADN morado. (MAYELA LOPEZ)

Con su doblete para los morados en el primer juego de la final entre el Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano, Warren Madrigal demostró que las fases decisivas son el mejor momento para mostrar todo su potencial, pese a su corta edad.

Al chamaco de 19 años no le tembló el pulso en la serie y se mandó con dos goles ante el Team.

A Diego Giacone, exasistente técnico de Sporting, que lo tuvo antes de llegar al Sapri, no le sorprende, así como tampoco duda que tiene más potencial para mostrar.

El ahora asistente del Diriangen de Nicaragua conversó con La Teja y explicó esos detalles que hacen diferente al atacante morado.

“Claro que vi el juego y no me asombra el nivel que maneja Warren, porque todos sabemos que es un chico que cuando lo tuvimos en Sporting no había tocado techo ni todavía lo ha hecho. Tiene mucho potencial, sigue creciendo en lo físico y lo futbolístico.

“Lo más destacable es la tranquilidad que adquirió a la hora de estar en el área. El segundo gol fue un golazo, le tocó definir a él, se tomó el tiempo para levantar la cabeza y ubicarla donde la tiene que ubicar. La verdad, es que para mí es un chico de selección”, respondió.

LEA MÁS: Saprissa pone las garras en la Copa 39 al ganar al Herediano de visitante en la final de ida

Giacone comentó que una de las claves de ese rendimiento de Madrigal es su madurez para aplicar las correcciones que se le hacen en los entrenamientos.

“En su momento le costaban bastante los regresos, ser solidario con el lateral, tratar de cerrar una línea. También entendimos que tenía una edad que nos daba los minutos sub-21, pero es un chico que es tan receptivo y tan inteligente que no me cabía la menor duda de que pronto aprendería la parte táctica y así lo hizo con nosotros en Sporting”, detalló.

Por eso Giacone, quien conoce muy bien a Vladimir Quesada por los años que estuvieron juntos en el Monstruo entiende a la perfección por qué el cuerpo técnico le da más minutos en estas fases.

Calculador

Ante esa explicación, surge la pregunta: ¿Por qué muestra ese potencial solo en instancias finales? Diego en pocas frases lo explicó.

“Eso para mí forma parte de su inteligencia y creo que él es un jugador que interpreta situaciones y momentos; así lo hace ver en partidos de estas instancias. Lo lógico sería que un chico joven tal vez le cuesten mucho esos partidos, pero él está demostrando todo lo contrario, que en esos juegos es donde más saca pecho y se hace cargo de los balones.

“En el primer gol ganó una bola en altura, saltando fortalecido, después tiene la paz y la tranquilidad como para definir la jugada como un jugador de mucha experiencia. Creo que por la edad que tiene, él viene como adelantado mentalmente”, sentenció.

Mejorar fórmula

Al principio de la entrevista, Diego dijo que Warren no tiene techo; entonces, le preguntamos cuál sería la mejor fórmula para mostrar el potencial que le falta y lo resumió en una frase: Jugar fuera de Tiquicia.

“Para mí, Warren merece una posibilidad en el extranjero; jugadores como él se van a terminar de hacer fuera de Costa Rica, fortaleciendo la parte táctica, que aprenda distintas posiciones, ya que puede jugar por fuera o por dentro, y también te ayuda en la defensiva. Muy posiblemente, ya tenga ofertas, no he podido hablar en estos días, pero con el nivel que mantiene, muy pronto se le podrá presentar una oportunidad”, finalizó.

En los datos que registra la Unafut, Warren ha jugado 1.430 minutos en 21 juegos, 16 como titular y cinco como suplente. Ha hecho seis goles y generó dos asistencias.