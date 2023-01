Extécnico del Saprissa volverá al banquillo

😉Hola, nastiquers! Moltes gràcies per la rebuda i el suport des del primer moment. Estic molt content de sumar-me en aquest gran projecte i lluitar per tornar al Nàstic i a Tarragona on mereixen.

El camí comença diumenge a les 12 h... ens veiem al Nou Estadi Costa Daurada! pic.twitter.com/jlvMXb53zX