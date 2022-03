Extécnico saprissista Carlos Santana se pensionó y ahora disfruta a su familia

Carlos Santana, exjugador y exentrenador de Saprissa. Cortesía. Carlos Santana, exjugador y exentrenador de Saprissa. Cortesía.

El exjugador y extrenador saprissista Carlos Santana se pensionó el pasado 19 de febrero por lo que ahora pasa más relajado y disfrutando al máximo a su familia.

En su última etapa en el Saprissa, Santana se dedicaba a formar a los chamacos de divisiones menores y contó que no esperaba que el momento de su jubilación llegara tan pronto, pero a sus 68 años está más que agradecido por la oportunidad que tuvo de dedicarse a lo que tanto le gusta.

“Yo pensé que me retiraría después y de repente me dijeron que todo estaba listo para pensionarme. No tenía claro el día que me iba a ir, pero recuerdo que estaba en un partido contra Pérez Zeledón, haciendo un trabajo de estadística y me llamaron por teléfono.

“Ahí comencé a conversar con los muchachos, porque son como mis hijos y paralelo al trabajo de entrenador uno se dedica a formarlos como personas. Ellos son jóvenes talentosos y me desearon lo mejor”, comentó el extécnico de la sub-15 del Sapri.

Santana recordó que ese día fue un día más de trabajo, sintió un poco de nostalgia, pero cumplió con su labor como todos los días y luego se fue para la casa, en Heredia.

“Uno se siente un poco extraño porque tenía mucho tiempo de estar trabajando con divisiones menores, prácticamente toda la vida desde que dejé de jugar, pero me fui contento porque cumplí un sueño de trabajar, de ayudarles a los muchachos a que crecieran”, expresó.

Don Carlos le ayuda a sus nietas con las tareas, juegan y ven series de televisión. Cortesía.

Cambio abrupto

Santana contó que su rutina de trabajo iba más allá de llegar y entrenar a los muchachos.

“Antes me alistaba temprano, iba a entrenar, preparaba la planificación, revisaba lo que se había hecho, hacía reuniones por Zoom, es decir, atendía una serie de compromisos que la gente no se da cuenta, porque no es solo ir a entrenar y punto. Hay que preparar el trabajo, todo lo que se necesita, coordinar, reunirse, son muchas cuestiones y ahorita se siente un cambio abrupto.

Ganador. Carlos Santana debutó con Saprissa el 7 de junio de 1973. Fue campeón con la “S” en 7 ocasiones (1973-74-75-76-77-82-88). Con la camisa morada jugó 404 partidos por el campeonato nacional, 19 por juegos de Concacaf y 30 por el torneo de la Fraternidad. Anotó 31 goles en el torneo local, 1 tanto en Concacaf y 3 por el torneo de la Fraternidad (un certamen que se jugaba en Centroamérica). Como entrenador dirigió a Saprissa, al Club Sport Uruguay y a Belén. Fuente: José Antonio Pastor, periodista e historiador.

Carlos dirigió a Saprissa, Belén y el Club Sport Uruguay. Archivo.

“Ya estaba acostumbrado a los horarios de entrenamiento, a veces se entrenaba en la mañana, otras veces por la tarde y se organizaba el trabajo de forma semanal, los viernes planificaba el trabajo de la semana siguiente”, relató.

Ahora, se enfoca en pasar tiempo con su esposa, doña Ana Lorena, y sus hijos (Carlos, Esteban, Pablo, Ariel y Diego). También chinea a sus nietos Tiara Vanessa, Alexandra, Isabella, Valentina y Esteban.

“Ahora me dedico a practicar actividad física, descansar lo suficiente y ver y analizar partidos de fútbol, porque eso no se puede dejar de un momento a otro, ahí me pongo a hacer análisis de los juegos, de la metodología de entrenamiento.

“También les ayudo a las nietas a hacer tareas, nos ponemos a jugar, pero no jugamos fútbol y vemos series. Soy muy alcahueta con ellas”, reconoció entre risas.

Toda la familia de Carlos es saprissista y desde que se retiró, no se ha perdido un solo juego del Monstruo.

“No soy muy efusivo, pero por supuesto disfruto mucho cuando el equipo gana. Acá todos son morados y siempre vemos los partidos juntos y así lo disfruto, no soy de ir al estadio, disfruto ver los juegos en casa.

“En la casa tengo algunos recuerdos de cuándo jugué, pero poco a poco he regalado artículos y me quedan un par de camisas y algunas fotos”, añadió.

De momento, Santana quiere estar en su casa descansando. No le cierra las puertas a un futuro empleo, pero dijo que si recibe una oferta lo pensaría bastante, pues reconoció que por la edad ya nada es igual.

Santana fue campeón con el Monstruo en 7 ocasiones. Archivo.

Agradecido

El extécnico recordó que para él, lo más agradable es ver cómo un muchacho que pasó por sus manos creció como jugador y persona.

“Uno se encariña mucho con los muchachos, ve sus cualidades y su personalidad, la verdad dirigí muy a buenos jugadores, pero si uno analiza el caso de Alonso Solís, es un jugador sobresaliente, era un poco tímido y me permitió ayudarle en la parte personal y cada vez que lo veía jugar me llenaba mucho de satisfacción de haberle ayudado a que triunfara.

“También recuerdo que tuvimos a muy buenos jugadores, como Try Bennett, Alonso y producto de las visorias que hice recuerdo que trajimos a futbolistas como Joel Campbell, David Guzmán y Kendall Waston”, expresó.

El exvolante está más que agradecido con la institución tibaseña por todos los años en los que lo dejaron trabajar en el equipo.

“Primero le doy gracias a Dios porque pude cumplir un sueño, no solo como jugador, también que al final de mi carrera pude pensionarme como entrenador.

“Estoy agradecido con la institución, porque siempre me tendió la mano, realmente me trataron muy bien. No tengo ni una sola queja, la verdad le doy gracias a Saprissa y a Dios por permitirme desarrollar mi profesión en un equipo tan grande”, destacó.

Don Carlos opinó que el Monstruo tiene un excelente equipo.

“Sin ser tan tibio, ni tan extremista, sigo creyendo que Saprissa tiene un equipo muy bien dirigido, porque en el fútbol a veces el resultado no dice lo que se ve en el campo.

“Siento que están haciendo un excelente trabajo, sin temor a equivocarme, Saprissa se ha ido levantando y llegará un momento en el que Saprissa sea el equipo de resultados y eso será lo más importante. Es un equipo que por cultura juega bien y está muy bien preparado”, comentó.