Así es cómo la esposa de Juan Carlos Rojas lo cuida en las buenas y las malas dentro del fútbol

Julienne Wolf contó que usa diversas tácticas para apoyar a su esposo Juan Carlos Rojas en las buenas y malas. Foto: Instagram.

Juan Carlos Rojas desde que asumió la presidencia del Deportivo Saprissa, en el 2011, ha procurado celebrar los grandes momentos del club en familia.

El fiestón por la copa 40 este fin de semana en el estadio Ricardo Saprissa no fue la excepción, lo vimos muy contento al lado de su esposa, Julienne Wolf, y sus hijos, Fabián y Alisa. En La Teja aprovechamos que el presi morado estaba conversando con varios colegas, para entrevistar a su pareja y nos contó cómo ella lo cuida cuando las cosas no andan tan bien con el Monstruo.

Una misión que no es fácil, pero que con paciencia y mucha unión como si fuera un equipo de fútbol, saca la tarea adelante.

“A veces es difícil, pero siempre siendo un pilar para él en las buenas y malas, mis hijos son superaficionados al Saprissa y disfrutamos como grupo, tiene sus cosas buenas como disfrutar del tetracampeonato”, respondió.

Los momentos rudos han sido desafiantes, por eso Julienne nos contó su táctica para bajar la tensión.

“Trato de darnos un espacio para que cada uno esté en su lugar, después de un tiempo volvemos, tratamos de dejarlo ahí y evitamos hablarlo por unas horas, sobre todo en la casa, dejamos algunos temas afuera, pero siempre lo vivimos intensamente para disfrutarlo lo máximo que se pueda”, explicó.

A sus hijos también les aplica otro plan para que ellos disfruten estos momentos, pero con el paso del tiempo, conforme van creciendo, lo ha actualizado.

“Ellos ya están grandes, el mayor tiene 18 años y la chiquitilla 15. Ya pasamos lo peor. Cuando estaban más pequeños estábamos muy atentos a las redes sociales, pero ahora tratamos de estar como tras bambalinas para no figurar mucho por su seguridad, pero la verdad lo hemos llevado muy bien, no hemos sufrido ningún problema”, contó.

Hablando de las redes sociales, fue inevitable preguntarle que piensa cuando Juan Carlos pone sus comentarios picantes en redes sociales, principalmente en X (antes Twitter).

“No lo regaño (risas), me encanta que le ponga picante a las redes sociales con sus comentarios, porque así es el deporte y sobre todo en las finales. Antes de hacer una publicación lo piensa mucho, es respetuoso y ecuánime, más bien me gusta que le ponga sazón y me pone feliz cuando hace esas publicaciones”, confesó.

Juan Carlos Rojas siempre procura disfrutar los partidos del Saprissa en familia. (Rafael Pacheco Granados)

Buena concentración

Estar en familia es la receta del Moradito, también sucedió en las horas previas a la final, Julienne nos describió cómo transcurrió el día antes del partido.

“El sábado tuvimos una primera comunión del ahijado de Juan Carlos, fuimos en familia, después Juan Carlos se fue a la concentración del equipo, estuvo un rato con ellos y conversó con algunos. El domingo fue tranquilo, desayunamos los cuatro juntos y a las 2 p. m. llegamos al estadio, desde bien temprano”, contó.

Ella ha disfrutado bastante todas las copas obtenidas por la S, pero hay dos que les guarda un cariño especial.

“Para mí son todas, pero definitivamente me quedo con el título 30, es muy simbólico y esta 40 por lo que representa, pero todos los campeonatos los sufrimos y disfrutamos, lo he disfrutado con mis hijos y amigos, todas han tenido lo suyo”, explicó.

Le agradeció a los miles de aficionados que aún siguen celebrando la 40, porque ellos son el alma del Monstruo.

“Muchísimas gracias por siempre apoyar, cuando hemos perdido, ellos ahí están alentando, cuando el equipo fue derrotado en Alajuela nos esperaron en el estadio para animarnos, estamos acá por ellos”, aseguró.

Cuida a los jugadores como a sus hijos

¿Esa buena relación de familia también se extiende con los jugadores? Julienne admitió que los trata como si fueran sus hijos.

“La relación es muy buena, para mí son como unos chiquillos que son como parte de la familia, ahí los saludo y abrazo a todos, es un cariño muy grande, de mucho respeto, también a sus esposas e hijos porque somos una gran grupo.

“Con Ariel Rodríguez me llevo muy bien por la personalidad que tiene, cuando Juan Carlos hace asados en la casa, Ariel siempre se queda con nosotros hablando un rato. También están Kendall Waston, David Guzmán, Kevin Chamorro y Esteban Alvarado, todos son parte de la casa”, finalizó.