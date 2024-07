Así se vive un partido en el estadio donde Costa Rica jugará este martes ante Paraguay

Cualquier aficionado al fútbol quedará encantado con la vista de la cancha desde la gradería. (Ricardo Silesky)

La Selección de Costa Rica jugará su tercer partido de la Copa América en el estadio Q2, en la ciudad de Austin, en Texas, y La Teja ya vivió un partido en ese escenario, con el fin de contarles qué tal es la experiencia en este estuche y cómo la pasarán los costarricenses.

Resulta que este domingo, en este estadio se vieron las caras las selecciones de Venezuela y Jamaica en el cierre del grupo B, y como ese día la Sele tuvo entrenamiento a puertas cerradas, sin atención a la prensa, aprovechamos para disfrutar del juego y de paso tener un primer acercamiento con el Q2.

Los aficionados pueden rajar que tienen una vista espectacular de la cancha. (Ricardo Silesky)

Antes de continuar, hay que destacar el ambientazo que montaron los venezolanos, desde horas antes las calles estaban teñidas de camisetas de la Vinotinto, de cantos y mucha alegría. Dentro del estadio la cosa solo mejoró, en el canto del himno hubo mucha emoción y durante los 90 minutos alentaron sin parar. Los sudamericanos ganaron 3-0 y en cada uno de los goles fue una explosión de júbilo.

Al terminar, la fiesta fue increíble, afuera del Q2 todo era música y baile. Nosotros caminamos hasta una gasolinera como a 300 metros, la cual fue “secuestrada” por los aficionados, ya que se convirtió en una pista de baile y de celebración. Bien merecida esa victoria y clasificación para un pueblo que ha sufrido mucho en los últimos años.

Los salones VIP cualquier parecido a un hotel es mera coincidencia. (Ricardo Silesky)

Me desvié un poquito del tema, pero realmente los chamos me impresionaron con el ambiente que montaron. Volvamos ahora sí al estadio para contarles qué tal es.

Lo primero que debemos decir es que el estadio es supernuevo, fue inaugurado en el 2021 para ser la casa de la entonces nueva franquicia de la MLS, el Austin FC, equipo donde actualmente juega el costarricense Julio Cascante. Desde afuera se ve muy coqueto y recién salido de paquete, de pronto no tan impresionante como el SoFi o el State Farm, pero sin duda es un chuzo.

Mucho lujo en el estadio. (Ricardo Silesky)

Acá nuevamente me llamó la atención el tema de los accesos, que son muchos y amplios, lo que evita que se apelote la gente o se hagan interminables filas. De hecho, nosotros llegamos a una hora “pico”, en la que estaban arribando muchos aficionados y, aunque obviamente se veía un tanate de gente, se lograba caminar bien por afuera y no vi filas para ingresar.

Una vez adentro, otra vez queda claro que se está entrando a un estadio nuevo, modernos y con gran tecnología, con grandes pasillos para caminar hacia los asientos o los numerosos puestos de comida. El ambiente lo envuelve a uno desde el ingreso, ya que hay un Dj animando, buscando alentar a las aficiones de ambos equipos y poniendo buena música. A esto ayuda que cuenta con un sistema de audio envolvente de última generación.

Los ascensores de accesos parecen de un hotel cinco estrellas. (Ricardo Silesky)

El lujo en esos escenarios es algo en lo que no se escatima y por eso hay muchos palcos VIP que, con solo ver la entrada, se notan deben ser un paraíso. Yo no me quejo, porque para la prensa tienen una cabina como en todos los estadios, pero cuando nosotros llegamos ya estaba llena y entonces nos mandaron a una especie de terraza, con unos silloncitos y una vista espectacular. Y para rematar nos tenían pizza y fresquitos. Fue como una experiencia VIP.

En el medio tiempo nos dimos una vueltita y pude ver que desde la mayoría de localidades se tiene una vista bonita, hay montones de espacios para personas con discapacidad y los asientos son bastante cómodos. Tiene una capacidad para 20.500 aficionados.

La venta de artículos alusivos de la Copa América son muy buscados. (Ricardo Silesky)

Al terminar el partido, me llamó la atención que se desocupó en dos toques, dejando claro que el tema de los accesos y salidas es uno de sus fuertes.

Sin duda, los ticos que visiten el Q2 para el partido frente a Paraguay la pasarán bien, ya que es un escenario hecho para que las personas disfruten la mejenga, pero que a la vez vivan una experiencia estadio como tiene que ser, con diversión, opciones para comer y sin estrés para llegar o irse.

Los accesos al estadio son muy diferentes a los que uno ve en Costa Rica. (Ricardo Silesky)

En Costa Rica es imposible soñar con estadios como el SoFi, que están a otro nivel, pero creo que sitios como el hogar del Austin FC nos señalan la ruta que podríamos tener para disfrutar del deporte rey como tiene que ser.

