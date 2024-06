Brandon Aguilera enumera los momentos que más lo han marcado durante su aventura por Inglaterra

Brandon Aguilera jugó por seis meses a préstamos con el Bristol Rovers de la tercera división inglesa. Foto: X.

Brandon Aguilera recientemente culminó su primera temporada en el fútbol inglés, en el que pasó de debutar en la Premier League con el Nottingham Forest a jugar con el Bristol Rovers FC en la tercera división.

Bebote nos contó, en un mano a mano con La Teja, cuáles han sido los momentos que lo han marcado durante su paso por una de las ligas más importantes del Viejo Continente y que le han ayudado a crecer dentro y fuera de la cancha.

El primer momento sucedió el 2 de setiembre del 2023, en la histórica victoria del Forest, por la mínima, ante el Chelsea en el Stamford Bridge de Londres, cuando curiosamente le tocó ser el traductor de un compañero, un rol que nunca se imaginó desempeñar.

“El argentino Gonzalo Montiel y yo estábamos en el banquillo, él estaba por entrar, Gonzalo apenas venía llegando y no conocía mucho el idioma, por lo que el técnico Steve Cooper me llamó para que fuera su traductor.

“Jamás imaginé que a los 20 años tuviera a un campeón del mundo como compañero y después que él necesitara de mi ayuda con el idioma, es algo que me ha marcado mucho en este tiempo”, comentó.

Aguilera, en ese momento, era el único que hablaba español en el camerino.

Debut soñado

El segundo momento que guardará con mucho cariño ocurrió el 20 de enero del 2024, al debutar en la Premier League en el partido entre el Nottingham y el Brentford. Él ingresó al minuto 86 por Gonzalo Montiel y jugó once minutos.

Pese a que esa mejenga la perdieron 3-2, el marcador pasó a segundo plano, porque cumplió lo que tanto soñó.

“Cuando debuté en la Premier League, fue algo impresionante, porque uno no se termina de creer que estaba ahí. Levantarme el día a día e ir a entrenar a las canchas en las que entreno y los compañeros que tengo, es un sueño del cual no me despierto”, contó.

Ese momento marcó las estadísticas de los ticos que han jugado en la Premier, porque Bebote fue el costarricense más joven en debutar (20 años, 6 meses y 23 días), superando a Paulo César Wanchope (20 años, 8 meses y 5 días).

Brandon Aguilera comentó que mantiene una buena relación con Gonzalo Montiel. Foto: Instagram.

Mucho aprendizaje para Brando Aguilera

El top 3 lo cierra con los minutos que tuvo con el Bristol Rovers de la tercera división, en el que jugó a préstamo entre febrero y mayo del 2024. Lejos de agüevarse, eso le ayudó a madurar y valorar que su sueño de jugar en Inglaterra es de mucho aprendizaje.

“Jugar en la tercera división de Inglaterra no es fácil, yo que vengo de jugar ahí y luego de debutar en Premier League, imagínese lo que es saber que los sueños se cumplen. El trabajo me respalda, gracias a Dios que me pone en el momento justo y me da las cosas que necesito para disfrutarlas.

“Al final los clubes en Inglaterra tienen muy buenas instalaciones, en Costa Rica no hay punto de comparación cuando se pasa de un club de primera a tercera, porque muchos equipos no tienen estadio ni sus propias condiciones, muchos jugadores deben buscar otros trabajos para combinarlo con el fútbol, en Inglaterra eso no pasa.

“Desde la Premier hasta la quinta división es fútbol profesional, donde los jugadores no tienen que buscar ningún otro trabajo para sobrevivir y así solo deben dedicarse al fútbol. Empezando por ahí se ven los cambios, ya que en la tercera división hay jugadores muy buenos.

“Me llama la atención que el Bolton Wanderers, el primer equipo que enfrentó Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester United, ahora está en la tercera, así que imagínese los clubes top que están ahí y todo eso nos ayuda a crecer”, comentó.

Ahí fue donde les dio las gracias a sus padres, Bernabé Aguilera y Mariela Zamora, porque aplicó al pie de la letra todo lo que le enseñaron.

“Me ha ido muy bien, por dicha tuve muy buena preparación, los valores que me inculcaron mi mamá y papá me han ayudado muchísimo a socializar con mis compañeros y el día a día lo disfruto mucho”, explicó.

Paciencia para Brandon Aguilera

Actualmente, Brandon es una de las piezas más importantes de Gustavo Alfaro en la Selección de Costa Rica, su rol en la media cancha y que use la 10 ha generado comentarios en redes sociales, por lo que le preguntamos qué le dice a la afición ante esto y lo contestó en una corta frase.

“(Piensa un poco) Que tengan paciencia y confíen en el trabajo que hacemos, porque uno quiere lo mejor para la selección”, cerró.

Bebote espera sacarle mucho provecho a su participación en la Copa América, para consolidarse en la Tricolor y adaptarlo de la mejor manera en la liga inglesa.