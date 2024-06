Día del Padre: Papá de Andy Rojas revela el momento en que lloró de felicidad por su hijo

Luis Emilio Rojas ha disfrutado al máximo todo el crecimiento de su hijo en las canchas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Don Emilio Rojas es el papá de Andy Rojas, el chamaco que está causando sensación en el fútbol nacional con el Club Sport Herediano, tanto así que Gustavo Alfaro lo convocó a la Selección de Costa Rica para la próxima Copa América en Estados Unidos.

Con motivo de la celebración del Día del Padre, nos fuimos hasta Grecia a conversar con él para conocer las corridas y sacrificios que ha hecho para que Andy sea una buena persona dentro y fuera de la cancha, ahí nos confesó el único momento, hasta ahora, en que soltó lágrimas de felicidad por uno de los logros de su muchacho.

Lo más fácil es pensar que fue por un gol o cuando debutó en el Team o la Tricolor, pero no, ese instante pasó hace poco y lo que lo detonó fue la pregunta de un desconocido.

“Hace un mes y medio, Adidas lo contactó para tomarlo en cuenta para que fuera uno de los modelos de la presentación de la nueva camiseta de la Selección, en el Proyecto Gol.

“Acompañé a Andy en la sesión de fotos y videos, en un momento se acercó un miembro de la marca, de nacionalidad mexicana, se presentó y me dijo que si podíamos hablar. Él me preguntó cómo me sentía en ese momento, fue un detonante para que me pusiera a llorar.

“Se me hizo un nudo en la garganta y me puse a llorar de lo orgulloso que me sentía de mi hijo al verlo cuando le tomaban las fotos, me llenó de mucha emoción que no pude contener. Duré como 30 minutos llorando y casi no pude hablar con el señor, lo más curioso fue que era la primera vez en mi vida que le hablaba, me hizo esa pegunta y ahí exploté”, relató.

Aún trata de buscar una explicación del por qué pasó ahí y no en otro momento, pero se alegró que sucediera.

“Lo más sorprendente es que eso nunca me pasó cuando le hizo gol a Alajuelense con Herediano o en su primera anotación en la Selección, aún me preguntó por qué ese fue el momento me sacó lágrimas de felicidad, fue mágico.

“Ahí descargué todas las emociones que tenía desde hace muchos años, desde liga menor, los debuts, los goles ante la Liga, su primer partido en la sub-23 y la mayor”, agregó.

Emilio Rojas ha sido un guía para que su hijo Andy destaque en el fútbol. (Facebook )

El inicio de todo

Emilio, desde que Andy era muy pequeño, tuvo la fe que sería un gran futbolista y, pese a que la primera vez que jugó una mejenga no terminó como imaginó, eso no lo desanimó para comprarle sus primeros tacos.

“A sus 4 años pasó algo particular, veíamos que todo lo agarraba a patadas, desde una piedra o botellas, lo que se encontraba lo pateaba, cuando cumplió 5, lo llevamos a una plaza en el sector sur de Grecia, llegó un equipo de fútbol de 6 años, conocía al entrenador y le pregunté si Andy podía jugar con ellos.

“Le dieron la oportunidad por unos diez minutos y lo único que hizo fue seguir a otro chico que se hizo amigo de él y nunca persiguió el balón, tuvimos una falsa ilusión (risas).

“Pero eso no nos quitó la ilusión y tiempo después fuimos a comprar sus primeros tacos, de color blanco con rojo, fue la primera compra que le hicimos relacionada al fútbol. Él fue con nosotros y los escogió a su gusto, se mostró muy emocionado al tener sus primeros tacos y fue su convencimiento de ese talento que le veíamos para impulsar su carrera”, explicó.

Corridas extras

Recuerda un par de congojas que vivieron para que Andy cumpliera con todo, como las veces que se les estalló una llanta cuando iban de Grecia a San José para un partido.

“Dos veces se nos estalló la llanta cuando íbamos a los partidos de Andy, una vez fue previo a un partido en Coronado con la U-13 y la otra en U-15, fue en otro partido ante Guadalupe FC en el Colleya Fonseca, tuve que correr más de la cuenta (risas).

“Llamamos al profesor para explicarle lo sucedido, ya que él iba como titular. En ambas ocasiones llegó al tiempo límite, en el juego ante Guadalupe recuerdo que el equipo de Andy ganó y hasta hizo gol, pese a todo eso, valió la pena.

“Como viajamos desde Grecia, cuando íbamos para Guadalupe nos estallamos en Carrillos Bajos en Alajuela, tuve que correr, desarmar la llanta, poner la de repuesto como si fuera un pit stop de la Fórmula 1, uno como papá hace lo que sea para que él cumpla los horarios, hasta cayó un poco de lluvia, pero lo logramos”, agregó.

Todo en manos de Dios

La familia Rojas es muy creyente en Dios, siempre agradece por los retos que le pone para salir adelante y lo hace por medio de una tradición muy bonita.

“Cuando subimos al carro lo que siempre hacemos es una oración, le agradecemos a Dios por escogernos para que tengamos una nueva oportunidad de salir adelante”, agregó.

Para cerrar con broche de oro, don Emilio mandó un mensaje a los papás que apoyan a sus hijos en el deporte.

“Que no vean el esfuerzo que hacen con sus hijos como un sacrificio, que lo vean como una inversión de un buen tiempo, aprovechen esos momentos con sus hijos, porque esto no es para siempre, el tiempo es fugaz, es una inversión que vale la pena”, finalizó.