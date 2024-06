Jale a conocer uno de los estadios más famosos del mundo, el de los Dodgers

Así de espectacular se ve el Dodger Stadium al iniciar el tour. (Ricardo Silesky)

Como no solo de fútbol vive el hombre y les prometimos mostrarles los lugares más icónicos de la ciudad de Los Ángeles, este sábado nos levantamos tempranito y, aprovechando que la Sele atendía a la prensa hasta la tarde, nos vinimos a conocer el Dodger Stadium, la casa de Los Angeles Dodgers, uno de los equipos de béisbol más famosos de Estados Unidos y el mundo.

Para eso pagamos uno de los tours que lo llevan a recorrer todo el estadio, incluido el campo, y en el que le cuentan un poco de la historia del equipo. Claro, barato no es, cada entrada vale $30 (16 mil colones al tipo de cambio) y dura más o menos una hora.

Acá explican los diferentes nombres que ha tenido Los Angeles Dodgers en su historia. (Ricardo Silesky)

Como en esta vida hay no hay que ser jetón, debo contarles que el plan mío y de mi compañero Javier Carvajal era ir a un partido de los Dodgers el viernes en la noche, pero cuando se viaja pasa muy a menudo aquella frase de “uno propone y Dios dispone”.

Por más que lo intentamos no pudimos comprar entradas en línea y, como era nuestro primer día en Los Ángeles, descubrimos que el servicio de metro no es como muy veloz y los uber son carísimos, todo eso nos hizo llegar tardísimo al estadio y ya las boleterías estaban cerradas. Le lloramos a medio mundo, pero no hubo forma. Vieran que ahuevado oír ese ambiente tan chiva desde afuera y no poder entrar.

Los Angeles Dodgers conseva muy bien su historia. (Ricardo Silesky)

Duramos como dos horas en metro para volver al hotel, entonces pensamos... ¿por qué no hacer el tour del estadio para no quedarnos del todo con las ganas? Y realmente fue una buena decisión, porque esos tours normalmente son una bonita actividad. De hecho, es en momentos así que me duele que en nuestro país los equipos no inviertan en museos o este tipo de experiencias.

Pero bueno, ya me desvié mucho, a lo que vinimos. El recorrido empieza de la mejor forma, ya que se hace desde lo más alto del recinto. Caminar y sorprenderse con esa vista me sacó una lagrimita y me puso la piel de gallina. Desde arriba se nota lo hermoso que es ese campo de béisbol, todo un clásico para los que amamos este deporte.

Ojo lo hermosos que son los trofeos de la Serie Mundial que ha ganado Los Angeles Dodgers. (Ricardo Silesky)

Luego nos llevaron al palco de prensa, desde donde se hacen las transmisiones y los periodistas cubren los partidos. Como curiosidad, ese lugar está justo detrás del home, hacia arriba, por lo que es un blanco seguro de los “foul”, por lo que nos contaron que más de un comunicador se ha quedado sin computadora por un pelotazo. “Peligroso” y todo, pero la vista desde ahí es sensacional.

El tour nos ofreció un poco de historia que no me voy a detener a explicar, pero hay un lugar muy curioso que muestra los nombres que tuvo el equipo. ¿Sabía que en 1902 se llamaba Brooklyn Superbas, luego Brooklyn Robins, Brooklyn Dodgers hasta que finalmente se llamó Los Ángeles Dodgers? Eso lo explican en detalle en un lindo mural.

Que elegancia la de Francia, vea que elegancia de esta sala VIP. (Ricardo Silesky)

La siguiente sala es donde están los trofeos de la Serie Mundial y otras distinciones que han ganado el equipo y sus jugadores. Un lugar tan respetado por ellos que a uno no lo dejan acercarse mucho a las vitrinas, los encargados del recorrido lo regañan feo si lo ven medio cerca.

Pasamos por una sala VIP, donde están los más papudos antes de que empiece el partido, comiendo y bebiendo en un lugar superelegante y muy chiva, decorado con momentos muy especiales del equipo. Una experiencia que en Costa Rica estamos a años luz de tener. Imagínese que cuando terminan de comer apenas tienen que dar unos cuantos pasos y ya están en su asiento, justo detrás del home.

Y bajamos al campo de juego, una completa maravilla. (Ricardo Silesky)

Nosotros hicimos ese recorrido y así llegamos a la parte más chuza del tour, que es bajar al campo, aunque nos advirtieron que por nada del mundo podíamos pisar el césped. El estadio desde ahí se ve impresionante y lo hace a uno imaginar lo que deben sentir los jugadores al estar allí. El que es seguidor del béisbol nunca olvidará ese momento.

Aunque no pudimos ir al partido, al menos conocimos todos los rincones de ese hermoso e histórico escenario, nos hicimos fotos y pudimos imaginar lo que es vivir un partido de las grandes ligas. Si va a Los Ángeles, es un tour que le recomiendo y mucho.

