La vida Christian Bolaños cambió para siempre y su esposa nos cuenta cómo lo tomó la familia

Jazmín Salas contó que fue diferente disfrutar una final del Saprissa en la gradería con su esposo Christian Bolaños. Foto: Instagram.

Jazmín Salas se amparó al tiempo para acostumbrase a vivir diferente los partidos de Saprissa tras el retiro de su esposo, Christian Bolaños, y confesó que la copa 40 la disfrutó de una forma que no se imaginó.

Cuando Bolaños quedó campeón en el Apertura 2023 a finales de año, Jazmín le contó a La Teja que estaba inquieta de cómo afrontaría la siguiente temporada, ya que su esposo trabajaría en la parte administrativa, así que cuando la S alzó la 40 la buscamos para saber cómo lo vivió y nos contó maravillas de ese momento.

“La verdad superbién, fue como un respiro, lo vivimos diferente desde el otro lado de la gradería, pero manteniendo ese apoyo como saprissistas y aquí seguiremos. Fue muy diferente porque casi que nos quitamos todo el estrés y otras cosas que giraban en torno al fútbol cuando Christian era futbolista, ahora somos como unos aficionados más y se disfruta muy bien”, contó.

Confesó que solo en un aspecto no se termina de acostumbrar, pero eso con el paso de los meses se le quitará.

“La verdad no me esperaba que lo viviera de esa forma, al principio estaba asustada, con incertidumbre de qué iba a pasar, pero aún me siento extraña cuando digo que Christian es ‘exfutbolista’, aún así estoy muy feliz”, agregó.

Con lo que se sorprendió bastante fue la forma que Bola tomó el cambio.

“Creí que a Christian le iba a costar el cambio de la cancha a la oficina, pero se metió en el papel muy rápido. Ahora me toca levantarme más temprano, alistarle los almuerzos, verlo con su lonchera, es una etapa diferente y muy bonita”, detalló.

Lo que nunca olvidará de la celebración del título 40 es la manera que lo vivió.

“Grité como nunca cuando quedaron campeones, como una aficionada más y me alegró montones por ellos”, citó.

Cambio gracioso

El tiempo combinado con las risas ayudaron a acostumbrarse a verlo con otra vestimenta, una etapa que disfruta muchísimo.

“Al principio me causaba mucha gracia verlo vestido formal, en la casa decíamos que se veía raro porque no estábamos acostumbrados a verlo tan seguido con la camisa con botones y pantalón de vestir, de vez en cuando se pone ropa deportiva para ciertos eventos, pero de todas maneras se ve más guapo.

“Él cuando me veía así (muerta de risa) se moría de la risa y me decía ‘ahora toca ser un ejecutivo’”, agregó en medio de risas.

Bolaños como “Tica linda”

Lo que no cambió Bolaños fue su carisma con la gente, cada vez que sale a la calle los aficionados todavía corean su nombre y hasta jala piropos, lo cual su esposa lo resumió en una típica frase tica.

“Sí, claro, la gente lo pasa saludando en la calle, parece Tica Linda de vez en cuando (risas), muchos le dicen que les alegra verlo en ese rol, otros que les hace falta verlo en la cancha, los aficionados han tomado muy bien el cambio”, finalizó.

Bolaños desde enero del 2024, tras retirarse como jugador, tomó el rol del director del Saprissa Acamedy, donde pasa muy atento a las divisiones menores en la visualización de nuevas fichas para el futuro, también se apoya en Sergio Gila para otros trabajos internos.

Entre los proyectos que más destacó fue en la primera edición del Master Camp, que reunió a 100 aficionados entre 30 y 55 años para que vivieran la experiencia de futbolista por un día, los dividieron en cuatro grupos de 25 personas y Bola lideró uno de los grupos como director técnico.