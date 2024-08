Mamá de Gerald Drummond cuenta la montaña rusa de emociones que vivió con el pase de su hijo a semifinales

Gerald Drummond revivió las esperanzas de Costa Rica para ganar una medalla. Foto: CON

Gerald Drummond puso a Costa Rica con los pelos de punta al obtener el pase a las semifinales de los 400 metros vallas de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero si hay alguien que vivió una montaña rusa de emociones fue su mamá, Karol Hernández.

La señora le contó a La Teja cómo vivió el heat de repechaje que le dio el boleto a semis a su muchacho.

“Lo vi en mi casa sola, a esas horas de la madrugada, pero a la par vive mi hermana y al otro lado mi mamá, entonces nada más se escuchaban los gritos de emoción que nos hizo vivir él, fue maravilloso.

“Estoy superemocionada, orgullosa de mi hijo por el trabajo que ha hecho, porque le ha costado muchísimo llegar hasta allá. No he podido dormir (risas), lloré de la emoción con mi mamá y mi hermana, estábamos muy emocionadas.

“Fue algo espectacular, cuando mi hijo tiene una competencia de esa magnitud no duermo, como poco, no hago nada por el estrés que me genera, me cuesta controlar las cosas”, contó.

LEA MÁS: Juegos Olímpicos: Ya se definió la hora en que volverá a correr Gerald Drummond en París 2024

Muchas emociones

En medio de la entrevista, nos contó la montaña rusa que ha vivido en los últimos días, empezando con la inauguración, al verlo llevar la bandera de Tiquicia.

“Lloré desde que empezó la inauguración y hasta el final, fue una emoción increíble, cuando él me contó que iba a desfilar con la bandera le respondí que era un orgullo verlo cumplir sus sueños, él ha sido muy disciplinado”, dijo.

Las cosas cambiaron un poco el lunes cuando vio que, en su primer heat, el tiempo no le dio para el boleto directo a semis, solo le alcanzó para el repechaje, pero nunca perdió la fe.

“¡Ay, Dios mío! Fueron muchas emociones encontradas, ver que hizo una buena marca, pero que no le alcanzó para pasar directo, de inmediato recordé todos los años de esfuerzo para llagar allá, pero sabía que lo podía lograr en el repechaje y así fue”, aseguró.

Horas después de que se dejó el segundo puesto de su heat en la repesca, habló con él y contó que está tranquilo y enfocado en el objetivo.

“Hablé con él a las 4 p.m. hora tica, porque allá era muy tarde (medianoche en París), está muy contento, eso es lo principal, lo ha disfrutado mucho, para estos Juegos Olímpicos llegó en su mejor momento porque está muy bien preparado”.

Y de paso nos contó cómo están los planes para la prueba de este miércoles a las 11:35 a.m.

“Como la hora beneficia un poco más, veré la carrera en mi casa con mi hermana, la novia de mi hijo y mi mamá, esto será un escándalo. Independientemente del resultado, estoy orgullosa del trabajo que ha hecho”, finalizó.

Nos confesó que no tiene ninguna cábala, todo lo deja en manos de Dios.

“No tengo ningún agüizote, simplemente lo encomiendo a Dios que siempre me lo acompaña, que me le ponga ángeles y yo bajando todos los santos para que me le ayuden”, dijo.

Por último, le dio las gracias a los ticos que lo han apoyado en todo el proceso olímpico.

“Muchísimas gracias a toda Costa Rica por el apoyo que le han dado, hay muchísimas personas que lo aprecian mucho”, finalizó.

Día clave

El Comité Olímpico Nacional (CON) confirmó que Gerald vovlerá a competir a las 11:35 a.m. hora costarricense, correrá en la semifinal tres.

Esta fase está compuesta por tres eliminatorias, los mejores dos tiempos de cada heat clasifican a la gran final, también avanzan los dos mejores tiempos que no obtuvieron el pase directo.

Recuerde que esta carrera de Gerald la podrá ver por Repretel canal 6, www.repretel.com, la aplicación TDMAX y en YouTube por la cuenta de Claro Sports.