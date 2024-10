Minor Díaz revela cuál afición le ruega que los dirija en el futuro

Minor Díaz se caracteriza por hacer que sus equipos jueguen buen fútbol. (Albert Marín)

Minor Díaz, a base de trabajo, rompió una tendencia en el fútbol costarricense, ya que hace unos días el Municipal Liberia le renovó su contrato por tres años más, hasta 2027, demostrando que los procesos en un equipo de fútbol son posibles en el país.

Esa buena labor le ha generado muchos comentarios; principalmente, de los aficionados que le reconocen su esfuerzo por implementar un estilo de juego atractivo.

Días después de firmar su extensión de contrato con los coyotes, Minor conversó en profundidad con La Teja y confesó cuáles aficionados le piden que dirija a su equpo en el futuro, algo que él considera como un halago.

“La afición del Club Sport Herediano me escribe muchísimo en redes sociales, esperando que sea el técnico del Team en algún momento. Ese reconocimiento por parte de los aficionados es importante para mí, porque sé que les gusta mucho cómo juega el Municipal Liberia. Nos caracterizamos por ser ofensivos, no nos encerramos en ningún estadio, proponemos juego y nuestros partidos son abiertos.

“Aficionados de otros equipos también me escriben, pero, siendo concreto, los que más lo hacen son los del Herediano. Yo no manejo mis redes sociales, las maneja un amigo, y él me comenta que muchos aficionados rojiamarillos desean que sea su entrenador”, relató.

Aficionados de Herediano le escriben a Minor Díaz en redes sociales para que los diriga en el futuro. (Jorge Navarro para La Nación)

Hasta Jafet lo piropeó

No solo los aficionados han elogiado su trabajo, también lo han hecho otros entrenadores, algunos en privado, como Vladimir Quesada, Alexandre Guimaraes y Cristian Oviedo, y otros en público, como Jafet Soto, quien lo mencionó en una conferencia de prensa hace unas semanas, en medio de la búsqueda de un técnico para el Herediano.

“La verdad me siento muy orgulloso de Minor Díaz, orgulloso de su estrategia, su plan de juego y su trabajo. Veo a un entrenador que nos va a dar muchas alegrías en el fútbol nacional, con mucha capacidad, sentido de pertenencia e identidad. Lucha, responde a los cambios, y me siento realmente orgulloso de Minor”, dijo Soto, tras vencerlo con el Team semanas atrás.

En esa ocasión, incluso le dejó abiertas las puertas del equipo florense para que lo dirija en el futuro. A raíz de eso, le preguntamos a Minor cómo tomó esos comentarios después de haberlo meditado.

“Lo tomé muy bien, porque Jafet es un hombre de fútbol. La forma en que lo dijo me da tranquilidad y me confirma que los pasos que estoy dando como entrenador son los correctos. Pero no solo él, otros técnicos, semana a semana, también me lo expresan, y estoy muy agradecido con ellos por reconocer mi trabajo”, señaló.

Minor Díaz le agradeció a Jafet Soto por el apoyo que le ha dado en los últimos años. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Quiere una base liberiana

Díaz se mostró muy satisfecho por su renovación con el club de sus amores hasta 2027, pero eso implica cambiar algunos objetivos para mantenerse más tiempo en el cargo.

¿Ser campeón?, ¿clasificar a la Copa Centroamericana de la Concacaf? Le hicimos esas preguntas al técnico, quien se tomó su tiempo para responder, ratificando que el proceso sí existe en la Ciudad Blanca.

“Al llevar tres años en el club, la mitad en la Liga de Ascenso y el resto en la máxima categoría, evidentemente, los objetivos tienen que crecer conforme a lo que hemos demostrado torneo a torneo.

LEA MÁS: Liberia se cuida la espalda de los que le andaban haciendo ojitos a una de sus figuras claves

“En el primer torneo en primera división (Apertura 2023) jugamos muy bien; sin embargo, la tabla de posiciones no reflejó eso (terminaron en la novena posición). En el segundo (Clausura 2024) fuimos muy consistentes y nos quedamos fuera de las semifinales por diferencia de goles (San Carlos les quitó el pase por seis goles de diferencia), lo cual nos dolió mucho. Y en este torneo (Apertura 2024), aunque no hemos sido tan constantes como quisiéramos, hemos mantenido nuestra esencia, lo cual es importante.

“¿Qué viene para el Municipal Liberia? Mejorarnos semestre a semestre. Los objetivos a corto, mediano y largo plazo dependerán de muchas cosas, pero tenemos claro que en dos años la base del primer equipo debe provenir de nuestra liga menor. No se trata solo de debutar por debutar, sino de que cuando lleguen a primera división, se consoliden.

“A largo plazo, los objetivos son clasificar a semifinales, llegar a una final, participar en Concacaf y, ¿por qué no?, ganar un campeonato, ya que el proyecto debe seguir trabajando mucho para cumplir lo que hemos planificado”, concluyó.