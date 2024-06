Néstor Monge vive en uno de los países más caros de Europa y lo que nos dijo le va a doler

Néstor Monge necesitó de una temporada para quedar en lo más alto del fútbol de Luxemburgo. Foto: Cortesía.

Néstor Monge a sus 34 años logró lo que pocos imaginaron, quedar campeón en Europa, específicamente en Luxemburgo con el Differdange 03, una aventura que lo ayudó a crecer dentro y fuera de la cancha.

Luxemburgo también es conocido por ser el país más caro para vivir de la Unión Europea, superando a naciones como España, Alemania y Francia.

Ante esto no nos quedamos con la duda y le preguntamos si vivir allá es más caro que en Costa Rica.

“Nosotros vivimos en un país caro, en Luxemburgo hay muy pocas cosas que son más caras que en Costa Rica, después de ahí, todo es muy parecido o a veces hasta más barato.

“En Luxemburgo algunas cosas sí son más baratas, como las compras en el supermercado, adquirir un carro y algunas piezas de ropa, dependiendo de su estilo. Las salidas a comer andan en un precio similar que en Costa Rica, lo más caro que uno ve en el país europeo es el corte del cabello y el alquiler o compra de apartamentos, el resto es muy similar”, explicó.

El futbolista ha quedado maravillado con las cosas que ha visto allá, que a veces le recuerdan su niñez.

“Me ha llamado la atención la seguridad que hay allá, los chiquitos de ocho a nueve años viajan solos a la escuela y era algo que muchas veces hice cuando viví en Pérez Zeledón, pero ahora es muy difícil. Es un país muy organizado, pese que tenía mi carro, muchas veces usé el tren o autobús para trasladarme a los entrenamientos o la casa, el transporte público allá es gratis y muy eficiente.

“Es un país hermoso, que tiene todo cerca y es muy fácil conocer otros lugares como Alemania, Bélgica y Francia”, comentó.

Una de las cosas que quedó maravillado Néstor Monge de Luxemburgo es su naturaleza. Foto: Cortesía.

Néstor Monge no lo pensó tanto

Néstor luego de descender con Guadalupe FC en el 2023 creyó que su carrera iba a terminar, pero apareció la oportunidad de jugar con el Differdange 03 de Luxemburgo, su primera experiencia en Europa, que aceptó sin muchos mates.

“La oportunidad de jugar en Luxemburgo se estaba manejando desde hace años, nada más que no se concretaba por diversas circunstancias, los tiempos de Dios son perfectos, tiempo después se dio, no lo pensé mucho, conversé con mi esposa y familia un martes y dos días después había comprado el boleto para viajar allá.

“Fue una gran decisión, principalmente fuera de la cancha porque conocí a muchas personas, el país es hermoso y ha sido un gran proceso”, comentó.

Conforme pasaron los partidos se consolidó en el camerino y a mediados de este año quedó campeón de liga, una experiencia que lo marcó.

Ahora que cumplió su sueño le preguntamos por el retiro, a lo que respondió que lo deja en manos de Dios.

“Por el momento no se lo puedo decir, la verdad vivo el día a día, voy tranquilo haciendo las cosas bien, haciendo las cosas que me gustan y solo Dios dirá cuando llegue ese momento”, sentenció Monge.

Néstor Monge confesó que su aventura por Luxemburgo le cambió la vida. Foto: Cortesía.

Le da risa

El atacante es conocido en Costa Rica por su forma fuerte de pelear los balones y por eso varias veces le sacaron tarjeta amarilla y hasta la roja.

En su aventura por Luxemburgo lo amonestaron nueve veces y lo expulsaron una vez por doble amarilla, eso en las redes sociales generó muchos comentarios y a él le da risa como se lo toman los aficionados.

“Es algo muy normal en el tico, que a veces busca bajarle el piso a las cosas o tomarlo como chota, la verdad no tengo problemas con eso, es algo que he aprendido a llevarlo y más bien me da risa porque muchos comentarios me dan gracia, sigo haciendo lo mío.

“Más bien me pone feliz que fui el primer costarricense en ser campeón en Luxemburgo, allá me preguntan por algunos jugadores, al final eso me pone contento, que pueda abrir camino para las próximas generaciones”, aseguró.

Todos los disfruta

El palmarés de títulos en Néstor está compuesto por un Torneo de Copa con Cartaginés en el 2015, el Torneo Invierno 2016 con Saprissa y la liga de Luxemburgo con el Differdange 03 en el 2024.

Le preguntamos cuál fue el que más disfrutó.

“Los que he ganado han sido muy bonitos, cuando llegué al Cartaginés gané el Torneo de Copa y fue muy lindo, cuando estuve en Saprissa ganamos la 32 en Alajuela, en un torneo muy difícil por lo de los princesos, este de Luxemburgo va en una línea similar, un equipo que nunca había sido campeón, que tenía expectativas de hacer las cosas bien, hicimos un gran grupo y terminamos alzando la copa.

“No pongo ninguno de primero, simplemente los disfruto”.

Su aventura por Luxemburgo seguirá, pero en otro equipo, lo fichó el Racing Union Lëtzebuerg.