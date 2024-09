Pedro Navarro confiesa qué ha sido lo más duro de estar fuera de las canchas

Pedro Navarro espera volver a las canchas a mediados de setiembre. (Rafael Pacheco Granados)

Pedro Navarro cuenta los días para volver a hacer lo que más le apasiona; arbitrar un juego en la primera división.

En una entrevista con La Teja, el silbatero contó qué ha sido lo más duro de afrontar el proceso de recuperación para tratar de regresar a las canchas lo antes posible.

El referí no ha vuelto a pitar un partido del balompié nacional desde el 28 de mayo del 2023 con el juego de vuelta en la gran final del Clausura 2023, entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, a raíz de una lesión de un ligamento de la rodilla izquierda.

Durante los últimos meses ha estado en terapia física y trabajos especiales. Hace quince días realizó unas pruebas físicas para recibir el aval de actuar en la Apertura 2024, pero otra lesión lo obligó a dar una nueva pausa.

“Estamos retomando la parte física, tenía mucho tiempo de estar lesionado, hace dos semanas mientras hacía la parte física, sentí un jalón en la prueba de velocidad, tuve un desgarro en el isquiotibial derecho (músculo en la parte trasera de la pierna), tuve que parar y debo retomarla pronto, por eso estamos en la parte del reacondicionamiento físico, es lo único que falta para estar habilitado”, comentó.

Entre las cosas que nos contó fue la parte más dura del proceso de recuperación y cuál ha sido la clave para mantenerse fuerte en procura de sellar su regreso a las canchas.

“Ha sido bastante duro, sobre todo porque venía siendo regular en el fútbol nacional, pero hay que tomarlo con mucha seriedad y madurez, siempre para los que somos creyentes en Dios y católicos, creer que son voluntades del Señor más de lo que puede hacer uno, uno siempre tiene que estarse preparando y cuando Él crea que es el tiempo correcto, ahí estaremos”, comentó.

Otra visión

Este tiempo viendo las mejengas desde la gradería le ha permitido hacer otras cosas, como apoyar a su familia y ver el fútbol de otra forma.

“A los que podía verlos los veía con mis hijas; cuando ellas hacen otras cosas, yo las acompaño. He estado en un periodo medio sabático, que ha servido de muchas cosas para ver el fútbol y el arbitraje desde otros ángulos”, agregó.

Entre los trabajos que ha hecho para volver a punto ha sido al lado de un fisioterapeuta, ejercicios físicos como estiramiento y de fuerza, por lo que espera que para la tercera semana de setiembre esté de regreso.

Mucho apoyo

¿Qué tal el apoyo de Horacio Elizondo hacia Pedro? Navarro lo resumió en una corta frase.

“Don Horacio me ha apoyado al cien por ciento, ha estado muy pendiente de mi recuperación y la readaptación física, realmente me he sentido respaldado por él”, finalizó.

Navarro nos adelantó que él formará parte de los 38 árbitros avalados para usar el VAR, así que sus posibilidades de volver al torneo serán mayores.